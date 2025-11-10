Nicolas Sarkozy obtiene liberación anticipada en medio de caso de financiamiento

PARÍS (AP) — El expresidente francés Nicolas Sarkozy salió de prisión el lunes luego que un tribunal de apelaciones de París le otorgó libertad bajo supervisión, menos de tres semanas después de que empezó a cumplir una condena de cinco años por acusaciones de que financió su campaña del 2007 con dineros de Libia.

Sarkozy, de 70 años, salió de la prisión La Santé en coche y luego entró rápidamente en su casa en el oeste de París. La breve escena contrastó con su muy pública encarcelación 20 días antes, cuando caminó por el callejón cerca de su casa de la mano de su esposa y exmodelo Carla Bruni-Sarkozy mientras saludaba a los simpatizantes.

El expresidente, quien niega haber cometido delito alguno, tiene prohibido salir del territorio francés y estar en contacto con personas clave, incluidos coacusados y testigos en el caso, especificó el tribunal.

Se espera que el juicio de apelación tenga lugar más adelante, posiblemente en la primavera.

Sarkozy se convirtió en el primer jefe de Estado francés en tiempos modernos en ser enviado a prisión tras su condena el 25 de septiembre. Fue encarcelado el 21 de octubre en espera de apelación, pero presentó inmediatamente una solicitud de liberación anticipada.

Sarkozy describe la prisión como "una pesadilla"

Durante la audiencia del lunes y hablando desde la prisión por videoconferencia, Sarkozy argumentó que siempre ha cumplido con todos los requisitos de la justicia.

"Nunca imaginé que experimentaría la prisión a los 70 años. Esta prueba me fue impuesta, y la viví. Es duro, muy duro", dijo.

Sarkozy también reconoció al personal de la prisión, quienes, según él, lo ayudaron a superar "esta pesadilla". La esposa de Sarkozy y dos de sus hijos asistieron a la audiencia en el tribunal de París.

Las gestiones del lunes no aclararon las razones de la sentencia.

Aun así, Sarkozy insistió ante el que nunca pidió al gobernante libio Moamar Gadafi ningún financiamiento. "Nunca admitiré algo que no hice", afirmó.

Según la ley francesa, la liberación se establece como la regla general en espera de apelación, mientras que la detención sigue siendo la excepción para aquellos considerados peligrosos o en riesgo de fuga a otro país, o para proteger pruebas o prevenir presión sobre testigos.

El abogado de Sarkozy, Christophe Ingrain, elogió la "implementación normal de la ley" en una breve declaración. "El siguiente paso es el juicio de apelación y nuestro trabajo ahora... es prepararnos para eso", dijo.

Prohibido reunirse con el ministro de justicia

En una decisión poco común, el tribunal prohibió específicamente a Sarkozy estar en contacto con el ministro de Justicia Gérald Darmanin .

Darmanin, un exconservador que una vez consideró a Sarkozy como su mentor antes de unirse al partido centrista del presidente Emmanuel Macron en 2017, le visitó en prisión el mes pasado. Algunos magistrados franceses denunciaron que ello socava la independencia de los jueces.

El expresidente de 2007 a 2012 enfrenta procedimientos separados, incluyendo un fallo el 26 de noviembre por parte del tribunal más alto de Francia sobre el financiamiento ilegal de su fallida candidatura a la reelección en 2012, y una investigación en curso sobre presunta manipulación de testigos en el caso de Libia.

En 2023, fue declarado culpable de corrupción y tráfico de influencias por intentar sobornar a un magistrado a cambio de información sobre un caso legal en el que estaba implicado. El tribunal más alto de Francia, el Tribunal de Casación, posteriormente ratificó el veredicto.