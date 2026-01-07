Nieve y hielo causan estragos en Europa

LA HAYA, Holanda.- Nieve, hielo y temperaturas bajo cero afectaron partes de Europa el martes, provocando condiciones de tráfico peligrosas que dejaron al menos cinco personas muertas en Francia y obligaron a la cancelación de cientos de vuelos desde uno de los aeropuertos más concurridos del continente.

Las autoridades de la región de Landes, en el suroeste de Francia, informaron de tres muertos en accidentes, y se reportó que al menos dos personas más murieron en la región de Île-de-France alrededor de París, donde las autoridades ordenaron que los camiones salieran de las carreteras, ya que la nevada provocó enormes atascos de tráfico el lunes.

París despertó el martes con un manto de nieve sobre sus famosos tejados y sitios emblemáticos, y los niños cuyas escuelas no pudieron dar clases disfrutaron de un inesperado día libre. Los viajeros aéreos estaban menos contentos, ya que la fuerte nevada obligó al cierre de seis aeropuertos en el norte y oeste de Francia.

Problemas en Holanda

Mientras la nieve caía en Holanda, el Aeropuerto Schiphol de Ámsterdam informó que unos 600 vuelos fueron cancelados durante el día mientras las cuadrillas trabajaban para despejar las pistas y descongelar los aviones que esperaban partir. Se pronosticó más nieve para el resto de la semana.

La aerolínea holandesa KLM advirtió a los viajeros varados en Schiphol quedores estafaban haciéndose pasar por personal de servicio al cliente que estaban apuntando a los pasajeros y que números de teléfonos incorrectos de la aerolínea circulaban en línea. Advirtió a las personas "estar alerta ante estos intentos de phishing. No respondan a tales mensajes y no compartan ninguna información personal o de pago".

KLM también dijo que se estaba quedando sin el fluido de glicol que usa combinado con agua caliente para descongelar los aviones antes de despegar. Informó que los aeropuertos de toda Europa enfrentanban problemas similares después de días de temperaturas bajo cero.

El solo hecho de llegar y salir del aeropuerto fuera de la capital holandesa fue todo un desafío, con puntos congelados y un fallo de software ocurrido en las primeras horas de la mañana que sumió en el caos el sistema ferroviario.