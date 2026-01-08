Nieve y hielo paralizan a viajeros en Europa

SCHIPHOL, Holanda.- Más de 1.000 pasajeros varados pasaron la noche en el aeropuerto internacional de Ámsterdam el miércoles, mientras la nieve y el hielo en varias partes de Europa dejaron en tierra cientos de vuelos y bloquearon carreteras y ferrocarriles.

En París, un esquiador se deslizó por la orilla nevada del río Sena, y las carreteras y parques alrededor de la Torre Eiffel y el Museo del Louvre estaban cubiertos de nieve, lo que también complicó el tráfico en partes de Francia.

Hubo noticias buenas para algunos residentes de Berlín durante la ola de frío, ya que la electricidad estaba en proceso de reabastecerse a millas de hogares de la capital alemana, que habían estado sin suministro eléctrico en temperaturas bajo cero durante cuatro días tras un presunto ataque de extrema izquierda a líneas de alta tensión.

El Aeropuerto de Schiphol, en las afueras de Ámsterdam, instaló cientos de camas de campaña durante la noche y sirvió desayunos a los cansados viajeros mientras el personal trabajaba para despejar la nieve de las pistas y descongelar los aviones.

Al menos 800 vuelos fueron cancelados el miércoles en el aeropuerto, uno de los centros de aviación más concurridos de Europa.