Nikki, la perra que se viralizó por deambular con peluche en EE.UU.

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 18 (EL UNIVERSAL).- La historia de "Nikki", una perra rescatada tras ser vista deambulando por las calles con un muñeco de peluche en el hocico, conmovió a usuarios de redes sociales en Estados Unidos.

A través de Facebook, el centro de rescate animal South Lyon Murphy Lost Animal Recovery compartió la fotografía que se viralizó en internet. Allí se observaba a un perro caminando bajo la lluvia mientras cargaba su peluche.

De acuerdo con la publicación del pasado 1 de mayo, el dueño del perro, que en aquel momento era identificado como "Nicholas", había muerto por lo que fue abandonado con su peluche en la calle.

"Golpeado por el dolor y la soledad, lleva su peluche a todas partes. Esto es desgarrador. Nos dirigimos a Detroit (Estados Unidos) para recuperarlo", se lee en la publicación en donde se pedía a las personas que lo visualizaran que no lo alimentaran ni se comprometieran.

En redes sociales, el centro de rescate animal pidió a las personas "convertirse en su salvador". Por varios días los rescatistas estuvieron pendientes de la zona en Detroit, Estados Unidos, en espera de encontrarse con el animal.

Finalmente, el 3 de mayo, el rescate logró ubicar al can para llevarlo al centro y darle atención veterinaria y alimentarlo. Allí descubrieron que en realidad "Nicholas" era una hembra a la que llamaron "Nikki".

En Facebook el centro South Lyon Murphy Lost Animal Recovery informó que el peluche con el que había sido retratada divagando por la calle no fue hallado, sin embargo, le regalaron un nuevo muñeco para que entrara en confianza.

La perra quedó a cargo de Almost Home-NO KILL Rescue, pero resultó ser positiva a una enfermedad canina llamada gusano del corazón, misma que requiere de un costoso tratamiento veterinario.

El animal presentaba algunas infecciones en los oídos y todo parecía indicar que nunca la habían llevado al veterinario, por lo que fue tratada inmediatamente para que iniciara su rehabilitación de la enfermedad del gusano del corazón.

La historia de la perra se viralizó en redes sociales, donde se hicieron actualizaciones sobre su estado y mejoría a través del tiempo. Incluso tuvo oportunidad de conocer a algunos "fans" que siguieron su historia y estuvieron dispuestos a hacer donaciones.

El centro rescatista no aclaró si la perrita realmente fue abandonada al morir su dueño o se trataba de una perrita que se hallaba en la calle.

De acuerdo con la FDA de Estados Unidos, la enfermedad también conocida como parásito del corazón, provoca padecimientos en los pulmones, insuficiencia cardiaca, daños a otros órganos y la muerte de mascotas.

Esta enfermedad se ha detectado en perros, gatos y hurones y la provoca la lombriz parasítica conocida como Dirofilaria immitis. Los parásitos se propagan por la picadura de un mosquito.

Los gusanos se alojan en el corazón, los pulmones y vasos sanguíneos del animal infectado. En Estados Unidos esta enfermedad es común en las costas del Atlántico y del Golfo.