Niña de 10 años, entre víctimas de ataque en Sídney

Sídney, Australia.- Antes del derramamiento de sangre y los corazones rotos, había una niña con un alma gentil, una abuela amorosa que entregaba comidas a los necesitados y un joven apodado "persona de oro" por su amabilidad. Y había un abuelo de 87 años que buscó consuelo en Australia luego de sobrevivir al Holocausto, solo para morir en lo que las autoridades han llamado terrorismo antisemita.

Ellos están entre las 15 personas asesinadas el domingo por la tarde por dos hombres armados durante una celebración de Hanukkah en la famosa playa Bondi de Sydney.

Matilda, una niña de 10 años cuyo apellido no ha sido revelado a petición de su familia, fue la persona más joven asesinada.

La profesora de idiomas de Matilda, Irina Goodhew, la describió como una niña gentil que veía belleza en todos.

Por otr aparte, Alex Kleytman era un sobreviviente del Holocausto de 87 años que se había mudado a Australia desde Ucrania. "Estábamos de pie y de repente vino el ´pum pum´, y todos cayeron. En ese momento, él estaba detrás de mí y en un momento decidido acercarse a mí. Levantó su cuerpo quería porque estar cerca de mí", afirmó Larisa Kleytman, la viuda.

Ataque de Estado Islámico

El ataque contra una festividad judía en Australia fue un atentado terrorista inspirado por el Estado Islámico, declaró el martes la policía del país.

Una conferencia de prensa de líderes políticos y de las fuerzas del orden el martes fue la primera vez que los funcionarios confirmaron sus creencias sobre las ideologías de los sospechosos. El primer ministro Anthony Albanese indicó que las declaraciones se basaban en pruebas obtenidas, incluyendo "la presencia de banderas del Estado Islámico en el vehículo que ha sido incautado".

La policía indicó el martes que el sospechoso mayor era originario de la ciudad sureña de Hyderabad y tenía un pasaporte indio.

"Los miembros de la familia han expresado no tener conocimiento de su mentalidad radical o actividades", sostuvo el jefe de policía del estado de Telangana, B. Shivadhar Reddy.

Todavía hay 25 personas siendo tratadas en hospitales, 10 de ellas en estado crítico.