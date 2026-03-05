logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

EUGENIO ¡CÓMO CRECES!

Fotogalería

EUGENIO ¡CÓMO CRECES!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Mundo

No a la guerra, resalta España

Por AP

Marzo 05, 2026 03:00 a.m.
A
No a la guerra, resalta España

Madrid, Esp.- El ministro de Exteriores de España, José Manuel Albares, negó el miércoles que Madrid haya cambiado su postura sobre el apoyo a las operaciones militares de Estados Unidos contra Irán, contradiciendo a una portavoz de la Casa Blanca.

"Lo desmiento tajantemente", dijo Albares a la emisora de radio española Cadena Ser, refiriéndose a lo afirmado por el portavoz de la Casa Blanca. "La posición del Gobierno de España sobre la guerra en Oriente Medio y los bombardeos en Irán, sobre el uso de nuestras bases, no ha cambiado ni una coma".

El presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, volvió a criticar las acciones militares de Estados Unidos e Israel en Irán, se mantuvo firme ante las nuevas amenazas comerciales de Washington y advirtió que la guerra en Oriente Medio suponía el riesgo de "jugar a la regla rusa" con millones de vidas.

Pedro Sánchez ha calificado los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán como una intervención militar "injustificable" y "peligrosa".

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


El líder español expresó el miércoles su preocupación de que los ataques contra Irán por parte de Estados Unidos e Israel puedan conducir a otro costoso atolladero militar en Oriente Medio, similar a las intervenciones estadounidenses pasadas en Irak y Afganistán. "En definitiva, la posición del gobierno de España se resume en cuatro palabras", dijo Sánchez. "No a la guerra".

Lo más visto

    MINUTO A MINUTO

    no te pierdas estas noticias

    Concanaco activa 100 mil negocios en frontera México para impulsar comercio
    Concanaco activa 100 mil negocios en frontera México para impulsar comercio

    Concanaco activa 100 mil negocios en frontera México para impulsar comercio

    SLP

    EFE

    La Confederación busca integrar 1.000 negocios al programa 'Viernes muy mexicano' para promover ventas en la frontera.

    Senado de EE.UU. rechaza resolución para frenar guerra en Irán
    Senado de EE.UU. rechaza resolución para frenar guerra en Irán

    Senado de EE.UU. rechaza resolución para frenar guerra en Irán

    SLP

    AP

    La votación reflejó división partidista y destacó la falta de estrategia clara de Washington en el conflicto.

    Juez federal en Nueva York ordena reembolsos por aranceles de Trump
    Juez federal en Nueva York ordena reembolsos por aranceles de Trump

    Juez federal en Nueva York ordena reembolsos por aranceles de Trump

    SLP

    AP

    El gobierno federal podría enfrentar reembolsos por hasta 175.000 millones de dólares según análisis del Penn Wharton Budget Model.

    American Airlines recibe autorización para vuelos a Venezuela
    American Airlines recibe autorización para vuelos a Venezuela

    American Airlines recibe autorización para vuelos a Venezuela

    SLP

    AP

    El gobierno de EE.UU. facilita la programación de vuelos pese a la recomendación de no viajar a Venezuela.