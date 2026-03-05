No a la guerra, resalta España
Madrid, Esp.- El ministro de Exteriores de España, José Manuel Albares, negó el miércoles que Madrid haya cambiado su postura sobre el apoyo a las operaciones militares de Estados Unidos contra Irán, contradiciendo a una portavoz de la Casa Blanca.
"Lo desmiento tajantemente", dijo Albares a la emisora de radio española Cadena Ser, refiriéndose a lo afirmado por el portavoz de la Casa Blanca. "La posición del Gobierno de España sobre la guerra en Oriente Medio y los bombardeos en Irán, sobre el uso de nuestras bases, no ha cambiado ni una coma".
El presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, volvió a criticar las acciones militares de Estados Unidos e Israel en Irán, se mantuvo firme ante las nuevas amenazas comerciales de Washington y advirtió que la guerra en Oriente Medio suponía el riesgo de "jugar a la regla rusa" con millones de vidas.
Pedro Sánchez ha calificado los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán como una intervención militar "injustificable" y "peligrosa".
El líder español expresó el miércoles su preocupación de que los ataques contra Irán por parte de Estados Unidos e Israel puedan conducir a otro costoso atolladero militar en Oriente Medio, similar a las intervenciones estadounidenses pasadas en Irak y Afganistán. "En definitiva, la posición del gobierno de España se resume en cuatro palabras", dijo Sánchez. "No a la guerra".
