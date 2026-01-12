No habrá más petróleo para Cuba: Trump

WEST PALM BEACH, Florida.- El presidente Donald Trump lanzó el domingo otra advertencia al gobierno de Cuba, afirmando que luego que Nicolás Maduro fue destituido como presidente de Venezuela, ya no le llegará más petróleo venezolano y que mejor le valía llegar a un acuerdo.

Cuba, un importante beneficiario del petróleo venezolano, ahora ha sido separada de esos envíos mientras las fuerzas de Estados Unidos continúan incautando buques petroleros en un esfuerzo por controlar la producción, refinación y distribución global de hidrocarburos venezolanos.

Trump indicó en las redes sociales que Cuba vivió durante mucho tiempo del petróleo y el dinero venezolano y había ofrecido seguridad a cambio, "¡Pero ya no más!"

"¡No habrá más petróleo ni dinero para Cuba - Cero!" escribió Trump en la publicación mientras pasaba el fin de semana en su casa en el sur de Florida. "Sugiero encarecidamente que hagan un trato, antes de que sea demasiado tarde". No se explicó qué tipo de trato.

Horas después el presidente cubano Miguel Díaz-Canel reaccionó duramente a los comentarios de Trump.

"No tienen moral para señalar a Cuba en nada, absolutamente en nada, quienes se convierten todo en negocios, incluso las vidas humanas. Quienes hoy drenan histéricos contra nuestra nación lo hacen enfermos de rabia por la decisión soberana de este pueblo de elegir su modelo político", escribió el mandatario cubano en su cuenta de la red social X.

"Quienes culpan a la Revolución de las severas carencias económicas que padecemos, deberían llamar por vergüenza. Porque saben y lo reconocen, que son frutos de las draconianas de asfixia extrema que EE.UU nos aplica hace seis décadas amenaza y con superar ahora", agregó el mandatario cubano.

En un informe ante la ONU, Cuba informó que las sanciones le costaron entre 2024 y 2025 unos 7.500 millones de dólares.

Venezuela indicó que su relación con Cuba tiene como base histórica "la hermandad, la solidaridad, la cooperación y la complementariedad".

Ratificó que las relaciones internacionales deben regirse por los principios del derecho internacional "la no intervención".