No tienen más alternativa que irse de Gaza: Trump a palestinos

El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó este martes que los palestinos no tienen más alternativa que irse de la Franja de Gaza e insistió en que quiere que Jordania y Egipto acojan a esos ciudadanos.

"No tienen alternativa en este momento. Quiero decir, están ahí porque no tienen alternativa. ¿Qué tienen? Es un gran montón de escombros en este momento", dijo desde el Despacho Oval de la Casa Blanca, subrayando que en Gaza prácticamente no hay ningún edificio en pie.

Trump realizó estas declaraciones antes de reunirse en la Casa Blanca con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, con quien abordará, entre otros temas, la creciente tensión con Irán, que el año pasado atacó a Israel en dos ocasiones con misiles y drones.

Advierte que Irán sería "aniquilado" si atenta contra su vida

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este martes que ha dejado "instrucciones" para que, si Irán lo asesina, el país sea "aniquilado".

"Si lo hicieran, serían aniquilados", dijo Trump en declaraciones a la prensa en el Despacho Oval de la Casa Blanca, donde firmó un memorando para aumentar la presión sobre Teherán.

"He dejado instrucciones: si lo hacen, serán aniquilados, no quedará nada", añadió.

El Departamento de Justicia anunció en noviembre que había frustrado un complot iraní para asesinar a Trump antes de las elecciones presidenciales.

Según la acusación, las autoridades iraníes ordenaron en septiembre a Farhad Shakeri, de 51 años, vigilar y, en última instancia, asesinar a Trump.

De acuerdo a EE.UU., Shakeri está prófugo en Irán.

El memorando presidencial firmado por Trump restablece una política de mano dura con Irán, con el objetivo de impedir que el país adquiera un arma nuclear y limitar sus exportaciones de petróleo.

En declaraciones a la prensa, Trump afirmó que Irán no puede tener un arma nuclear y argumentó que Estados Unidos tiene derecho a bloquear la venta de petróleo iraní a otros países.