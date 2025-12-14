No le tememos al volcán: indígenas

Puracé, Colombia.- Oliverio Quira suele ir a visitar su ganado en un terreno de su propiedad ubicado apenas a un kilómetro del volcán Puracé, en el suroeste de Colombia. Allí se sienta a observar la columna de ceniza de varios cientos de metros que se eleva desde el cráter.

No tiene ningún temor de que una erupción lo afecte, pese a que en las últimas semanas las autoridades declararon la alerta "naranja", la cual indica que es probable que suceda en cuestón de días o semanas debido al aumento en la actividad sísmica del volcán y la emisión de columnas de ceniza de hasta 900 metros de altura.

"Yo he vivido en el volcán, yo allá me lloré... entonces no tengo por qué temerle, allá seguiré yendo, esté en alerta o no tengo que ver mis animales", relató a The Associated Press Quira, de 65 años, miembro del Resguardo Indígena de Puracé, una extensa propiedad colectiva que pertenece al pueblo indígena Kokonuco, que habitualmente ha habitado en los alrededores del volcán.

El Puracé es uno de los volcanes activos de Colombia, con al menos 51 eventos eruptivos desde el año 1400. Su última erupción significativa se registró en 1977, según el Servicio Geológico Colombiano.

"El volcán es nuestro patrón, no tenemos por qué tenerle miedo", aseguró a la AP Alfredo Manquillo, gobernador suplente del Resguardo Indígena Puracé.