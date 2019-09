"No más falso asilo", dice Trump contra migración ilegal en Twitter

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, compartió una imagen en su cuenta de Twitter con texto en español.

La foto, la primera que sube en un idioma distinto al inglés, el mandatario aparece frente al muro fronterizo entre EU y México, con la frase: "No más. No más falso asilo. No más detener y soltar. No más entrada ilegal en Estados Unidos".

Trump ha señalado en días recientes que Estados Unidos gasta anualmente un promedio de 300 mil millones de dólares debido a la migración ilegal. Sus declaraciones surgen también luego de que el Tribunal Supremo de EU aprobara de forma temporal, la negación de asilo a inmigrantes sin documentos.

Es la segunda vez que el mandatario "comparte" un texto en español, luego de que retuiteara un mensaje del presidente Andrés Manuel López Obrador, tras una plática vía telefónica que entablaron ambos mandatarios.