No podrá Guatemala sostener acuerdo con EU

GUATEMALA.- El presidente electo de Guatemala, Alejandro Giammattei, dijo el martes que tal y como está suscrito el acuerdo de "tercer país seguro" firmado con los Estados Unidos para recibir a miles de migrantes es realmente insostenible.

Giammattei indicó que el acuerdo debe ser analizado junto a otros convenios anexos y específicos firmados entre ambos países.

"Así como está la definición de tercer país seguro creo que Guatemala no está en condiciones de poderlo mantener", dijo. Desde que se dio a conocer el acuerdo Giammattei ha mantenido que el gobierno del saliente mandatario Jimmy Morales no informó las implicaciones que conlleva y ha dicho que el país no tiene las condiciones para recibir y atender a los migrantes.

Morales y Trump firmaron el 26 de julio un acuerdo que coloca a Guatemala como "tercer país seguro", lo que implica que podría recibir a miles de migrantes deportados y que utilizaron el territorio guatemalteco para llegar a Estados Unidos para que esperen aquí el resultado de sus solicitudes de asilo.

Aunque EU utiliza el término de "tercer país seguro", Guatemala se ha negado a llamarlo así.