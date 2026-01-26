No se usaron armas, dice la policía de Irán

Teherán, Irán.- La Policía iraní negó este domingo haber usado armas de fuego para sofocar las recientes protestas que sacudieron el país, a pesar de la muerte de miles de personas, y denunció que elementos terroristas cometieron los asesinatos.

"Las fuerzas policiales no emplearon armas de fuego ante los recientes disturbios y solo emplearon medios disuasorios para mantener la seguridad y prevenir asesinatos", declaró a la televisión estatal el comandante de la Unidad Especial de la Policía, el coronel Mehdi Sharif Kazemi.

Kazemi dijo que las fuerzas de seguridad solo utilizaron "medios disuasorios" como cañones de agua y pistolas de paintball".

"Quienes cometieron violencia y asesinatos fueron terroristas entrenados que buscaban la destrucción y la muerte", afirmó

Las autoridades iraníes han tachado las protestas antigubernamentales de disturbios y actos de terrorismo orquestados por Estados Unidos e Israel.

Estas manifestaciones, desatadas a finales diciembre, llegaron a su punto álgido el 8 y 9 de enero, pero fueron reprimidas duramente por la república Islámica.

Instala mural

Irán instaló un mural este domingo en el que ilustra la destrucción de un portaaviones estadounidense por sus ataques, en medio de la escalada de tensiones con Estados Unidos y el envío de una flota norteamericana a aguas cercanas al país persa.

En la Plaza de Enghelab (Revolución), en el centro de la capital iraní, se instaló el mural con la imagen del portaaviones estadounidense pintado con los colores de la bandera de ese país y atacado por Irán.

"Quien siembra viento, cosecha tempestades" es el lema escrito sobre la obra, que coincide con la movilización militar de EU hacia aguas cercanas a Irán.

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha advertido en varias ocasiones a Teherán, fijando dos líneas rojas para el uso de la fuerza militar: el asesinato de manifestantes y la ejecución masiva de detenidos, durante las protestas que comenzaron el 28 de diciembre y fueron sofocadas hace dos semanas tras una dura represión que ha causado más de 3.100 muertos.

Medios estadounidenses han informado de que el portaaviones USS Abraham Lincoln y varios destructores con misiles guiados llegarán a Oriente Medio.