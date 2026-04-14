"No soy fan del papa León XIV y no me disculparé"

Washington.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se negó el lunes a disculparse con el papa León XIV después de criticarlo por su oposición a la guerra con Irán.

A Trump se le preguntó sobre sus comentarios hacia el líder de la Iglesia católica nacida en Estados Unidos, así como sobre la publicación que lo mostró como sanador, en una sesión de preguntas y respuestas convocada apresuradamente con reporteros en la Casa Blanca.

"Él estaba muy en contra de lo que estoy haciendo con respecto a Irán, y no se puede tener un Irán nuclear. El papá León no estaría contento con el resultado final", dijo Trump. "Creo que es muy débil con el crimen y otras cosas, así que no" voy a disculparme.

"Él lo hizo público", añadió el mandatario "Sólo estoy respondiendo al papá León".

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Esa respuesta se produjo después de que León XIV rebatiera el ataque de Trump contra él la noche anterior, afirmando ante periodistas que los exhortos del Vaticano a la paz y la reconciliación tienen su origen en el Evangelio y que no teme al gobierno estadounidense.

"Lamento escuchar eso, pero continuaré con lo que creo que es la misión de la Iglesia en el mundo hoy", dijo el papa.

El primer papa de la historia nacida en EU subrayó que no estaba haciendo un ataque directo contra Trump ni contra nadie más con su llamado general a la paz y sus críticas a la guerra en Irán y otros conflictos en todo el mundo.

"No tengo miedo del gobierno de Trump ni de hablar en voz alta sobre el mensaje del Evangelio, que es por lo que trabaja la Iglesia", declaró León, quien dijo que tenía una perspectiva diferente sobre la política exterior.

"Seguiré pronunciándome con firmeza contra la guerra, buscando promover la paz, promoviendo el diálogo y el multilateralismo entre los Estados para encontrar soluciones a los problemas", dijo.