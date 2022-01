"Nuestra democracia está hoy en mayor riesgo que hace un año", dice Obama

El expresidente Barack Obama emitió hoy jueves un comunicado para conmemorar el aniversario del asalto al Capitolio, en el que aseguró que "nuestra democracia está hoy en mayor riesgo que hace un año".

"Hace un año, un ataque violento contra nuestro Capitolio dejó en claro cuán frágil es el experimento estadounidense en democracia. Y aunque las ventanas rotas han sido reparadas y muchos de los asaltantes han sido llevados ante la justicia, la verdad es que nuestra democracia está hoy en mayor riesgo que entonces".

Obama recordó que si bien muchos republicanos rechazaron inicialmente las afirmaciones que atizaron la violencia del 6 de enero, "desde entonces {esas afirmaciones] han sido abrazadas por una porción significativa de votantes y funcionarios electos". Las legislaturas estatales, advirtió, "no sólo han hecho más difícil votar, sino que algunos han tratado de asegurarse el poder sobre el proceso electoral completo, incluyendo la capacidad de certificar resultados electorales".

Reconoció que hay republicanos que han rechazo ese tipo de "esfuerzos antidemocráticos", pero señaló que han sido condenados "al ostracismo", hechos a un lado del partido.

Históricamente, acotó, los estadounidenses han defendido la democracia y la libertad en el mundo. "Pero no podemos ejercer ese papel cuando los líderes de uno de nuestros dos grandes partidos políticos están socavando activamente la democracia en casa. No podemos poner el ejemplo cuando nuestros propios líderes están dispuestos a fabricar mentiras y a arrojar dudas sobre elecciones libres y justas".

Advirtió que es el futuro de los niños el que está en juego. "Si queremos que nuestros hijos crezcan en una verdadera democracia, necesitamos nutrirla y protegerla. Hoy, esa responsabilidad recae en nosotros. Y en este aniversario, nada es más importante".