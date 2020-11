Nuestra expectativa era difundir teoría feminista y se cumplió: LasTesis

El colectivo feminista chileno LasTesis, conocido mundialmente por su espectáculo "Un violador en tu camino", contó este martes que su premisa central con ese despliegue artístico "era difundir teoría feminista y se cumplió".



"Nuestra expectativa siempre había sido difundir teoría feministas entre la mayor cantidad de personas", dijo Dafne Valdés, una de las cuatro integrantes del colectivo chileno.



"La magnitud que alcanzó el performance era inimaginable, pero la premisa de queremos difundir, la teoría, y ojalá que llegue a más gente se dio", añadió.



LasTesis participaron en una conferencia magistral virtual como parte del Coloquio Activismo Feminista y Disidencia Sexual, que se desarrolló del 4 al 24 de noviembre en el Museo Universitario del Chopo, en Ciudad de México, y en el que se reflexionó en torno a las artes y el activismo en Latinoamérica, desde Chile hasta México.



Y aunque el espectáculo prácticamente fue replicado por miles de mujeres de todo el mundo, otra de las integrantes, Sibila Sotomayor, dijo que no buscaron esa masificación.



"Nunca buscamos ningún tipo de masificación, ni reconocimiento, queríamos intervenir el espacio público en un momento específico, y se vinculaba con lo político (en Chile) y lo que ha pasado después ha sido una sorpresa", apuntó.



En todo caso, dijo, "buscábamos un vínculo entre el arte y el activismo, un vínculo entre mujeres y disidencia y no teníamos ninguna otra pretensión y lo que ha sucedido es una seguidilla de sorpresas, algunas muy buenas y otras" no tanto, porque una exposición a nivel mundial "te expone a muchos ataques".



"Un violador en tu camino" es la segunda puesta en escena del colectivo artístico, interdisciplinario y feminista de mujeres de Valparaíso, Chile, y para darle forma estudiaron la violación en América Latina, específicamente los planteamientos de la antropóloga argentina Rita Segato.



Sibila dijo que ahora lo que toca es "aprovechar este espacio de enunciación que tenemos y hacerlo al máximo, y explotarlo en pos de la visibilización de las demandas feministas".



La charla con las cuatro integrantes del colectivo, las otras dos son Paula Cometa y Lea Cáceres, ocurrió con motivo de la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer el miércoles 25 de noviembre.



LasTesis se dedica a difundir teoría feminista a partir de sus espectáculos artísticos a través de un lenguaje interdisciplinario que combina las artes escénicas, lo sonoro, el diseño gráfico y textil, la historia y las ciencias sociales.