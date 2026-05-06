Nueva arremetida de Trump contra León XIV

WASHINGTON.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó nuevamente críticas contra el papa León XIV, lo que podría complicar una visita para recomponer las relaciones que su secretario de Estado, Marco Rubio, planea realizar esta semana al Vaticano.

En una entrevista con el comentarista conservador Hugh Hewitt, Trump afirmó que el primer pontífice nacido en Estados Unidos está ayudando a Irán y que, además, está haciendo que el mundo sea menos seguro con sus comentarios sobre la importancia de no tratar a los inmigrantes con falta de respeto.

"El papá preferiría hablar del hecho de que está bien que Irán tenga un arma nuclear, y no creo que eso sea muy bueno. Creo que está poniendo en peligro a muchos católicos ya mucha gente".

El papa no ha dicho que Irán debería obtener armas nucleares. Ha pedido más conversaciones de paz, y ha criticado la guerra con Irán en general y las amenazas específicas de Trump de ataques masivos contra civiles. El pontífice también ha subrayado que está reflejando enseñanzas bíblicas y de la Iglesia, no hablando como un rival político de Trump.

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León XIV respondió a las críticas más recientes de Trump señalando la tergiversación de sus puntos de vista por parte del presidente. Al hablar con reporteros, el papa dijo que la Iglesia católica "durante años se ha pronunciado contra todas las armas nucleares.