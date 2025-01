Nueva Orleans llora a víctimas del ataque de Nochevieja con una vigilia y celebración de sus vidas

NUEVA ORLEANS (AP) — Nueva Orleans lloró, se lamentó y bailó en una vigilia el sábado por la noche a lo largo de la famosa vía donde un hombre embistió con una camioneta contra una multitud, matando e hiriendo a gente que celebraba la Nochevieja.

Un altar improvisado de cruces y fotos de las 14 víctimas fallecidas se llenó de velas, flores y osos de felpa. Los familiares de las víctimas se abrazaban, algunos llorando. Pero cuando una banda de metales comenzó a tocar, el dolor se transformó en una celebración de la vida mientras la multitud chasqueaba los dedos, se balanceaba y seguía la música por la calle Bourbon.

La oficina del forense inscribió la causa de muerte de las 14 víctimas como "lesiones por fuerza contundente". Más allá de los fallecidos, las autoridades dicen que unas 30 personas más sufrieron heridas en el ataque realizado la madrugada del miércoles por Shamsud-Din Jabbar, un exsoldado del Ejército de Estados Unidos que proclamó su apoyo al grupo armado Estado Islámico en videos publicados en internet horas antes del ataque.

La policía mató a tiros a Jabbar, de 42 años, durante un tiroteo en el lugar del ataque en la calle Bourbon, famosa en todo el mundo por su ambiente festivo en el histórico Barrio Francés de Nueva Orleans.

Carolina Giepert, portavoz del Centro Médico Universitario de Nueva Orleans, dijo que 13 personas permanecían hospitalizadas, ocho de ellas en cuidados intensivos.

Cathy Tenedorio, quien perdió a su hijo Matthew, de 25 años, dijo que se sentía conmovida por la avalancha de condolencias y afecto en la vigilia del sábado.

"Esta es la respuesta más abrumadora de amor, una efusión de amor. Estoy flotando a través de todo esto", dijo.

Autrele Felix, vecino de Nueva Orleans de 28 años, dejó una tarjeta escrita a mano junto a los recuerdos de su amiga Nicole Perez, una madre soltera que fue asesinada.

"Significa mucho, ver que nuestra ciudad se une cuando hay una verdadera tragedia", dijo Felix. "Todos nos convertimos en uno".

Otros que se reunieron en torno a la banda de metales dijeron que la mejor manera de rendir homenaje a las víctimas era con una fiesta.

"Porque eso es lo que estaban haciendo aquí, estaban pasándola bien", dijo Kari Mitten, que ha vivido toda su vida en Nueva Orleans.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, tenía previsto viajar el lunes a Nueva Orleans con la primera dama, Jill Biden, para "guardar duelo con las familias y los miembros de la comunidad afectados por el trágico ataque".

Las autoridades federales que registraron la casa de Jabbar en Houston encontraron un banco de trabajo en el garaje y materiales peligrosos que se cree fueron utilizados para fabricar dispositivos explosivos, según funcionarios de seguridad familiarizados con el cateo.

Jabbar tenía en su casa posibles materiales de fabricación de bombas y reservó el vehículo utilizado en el ataque con más de seis semanas de antelación, dijeron funcionarios de seguridad a The Associated Press. Los funcionarios hablaron bajo condición de anonimato ya que no estaban autorizados para comentar públicamente la investigación.

Jabbar compró una nevera portátil en Vidor, Texas, horas antes del ataque y aceite para armas en una tienda en Sulphur, Luisiana. También reservó el alquiler de su camioneta el 14 de noviembre, lo que sugiere que pudo haber estado planeando el ataque durante más de seis semanas, dijeron las autoridades.

Las autoridades encontraron bombas rudimentarias colocadas en el vecindario en un aparente intento de causar una matanza mayor. Dos dispositivos explosivos improvisados dejados en neveras portátiles a varias cuadras de distancia fueron neutralizados en el lugar. Otros dispositivos fueron designados como no funcionales, dijeron los funcionarios.

Los investigadores que registraron la camioneta de alquiler de Jabbar encontraron un transmisor destinado a activar las dos bombas, dijo el FBI en un comunicado el viernes, agregando que había materiales para fabricar bombas en la casa de Nueva Orleans que Jabbar alquiló antes del ataque. Jabbar intentó quemar la casa prendiendo un pequeño fuego en un pasillo y colocando acelerantes para ayudar a propagarlo, dijo el FBI. Las llamas se extinguieron antes de que llegaran los bomberos.

Las autoridades seguían investigando los motivos de Jabbar y cómo llevó a cabo el ataque. Dicen que salió del camión estrellado equipado con un chaleco balístico y un casco y disparó a la policía, hiriendo al menos a dos oficiales antes de morir baleado por oficiales que devolvían el fuego.

La policía de Nueva Orleans se negó a decir el viernes cuántos disparos fueron realizados por Jabbar y la policía o si algún transeúnte pudo haber sido alcanzado, alegando que la investigación seguía en marcha.

Stella Cziment, quien dirige la Oficina del Observador Independiente de la Policía, dirigida por civiles de la ciudad, dijo que los investigadores están trabajando para contabilizar "cada bala que fue disparada" y si alguna de ellas alcanzó a transeúntes.

Desde el ataque, la policía ha utilizado múltiples vehículos y barricadas para bloquear el tráfico en las calles Bourbon y Canal Otras agencias de seguridad ayudaron a las autoridades locales a aumentar la seguridad, dijo Reese Harper, portavoz de la policía de Nueva Orleans.

El primer desfile de la temporada de Carnaval que culmina en el Mardi Gras estaba programado para el lunes. Nueva Orleans también será la sede del Super Bowl el 9 de febrero.

"Este esfuerzo de seguridad mejorada continuará diariamente, no solo durante eventos grandes", dijo Harper en un comunicado.

En una iniciativa anterior para proteger el Barrio Francés, la ciudad instaló columnas de acero conocidas como bolardos para restringir el acceso de vehículos a la calle Bourbon. Los postes se retraían para permitir entregas a bares y restaurantes. Dejaron de funcionar de manera confiable después de verse obstruidos por cuentas de Mardi Gras, cerveza y otros desechos.

Cuando llegó la víspera de Año Nuevo, los bolardos habían desaparecido. Serán reemplazados antes del Super Bowl, dijeron los funcionarios.

Helena Moreno, presidenta del Consejo Municipal de Nueva Orleans, tomó medidas para iniciar una investigación sobre el ataque. En un memorando a otro miembro del consejo obtenido por la AP, Moreno dijo que iniciaba la creación de un comité legislativo local y estatal "dedicado a revisar el incidente y sus implicaciones".

"Este comité jugará un papel crucial en la evaluación de nuestras políticas actuales, mejorando las medidas de seguridad y asegurando que estamos adecuadamente preparados para responder a cualquier amenaza futura", escribió Moreno.

El FBI concluyó que Jabbar no tuvo ayuda de nadie más en el ataque, que mató a una enfermera aspirante de 18 años, una madre soltera, un hombre con dos hijos y una exestrella de fútbol americano de la Universidad de Princeton, entre otros.

La oficina del forense de Nueva Orleans ha identificado a 13 de las 14 víctimas, siendo el más joven de 18 años y el mayor de 63. La mayoría de las víctimas estaban en la veintena. Uno era ciudadano británico, identificado por la Policía Metropolitana de Londres como Edward Pettifer de 31 años y residente en el oeste de Londres.

Los medios británicos informaron que Pettifer era el hijastro de Tiggy Legge-Bourke, quien fue la niñera del príncipe Guillermo y el príncipe Enrique entre 1993 y 1999, lo que incluyó el tiempo después de la muerte de su madre, la princesa Diana.

En la vigilia del sábado, los familiares identificaron a Tasha Polk, madre y auxiliar de enfermería en la cuarentena, como la última víctima del ataque.

El ataque en la calle Bourbon fue la agresión inspirada por el grupo EI más mortífera en suelo estadounidense en años, e hizo patente lo que los funcionarios federales han advertido es un repunte de la amenaza de terrorismo internacional.