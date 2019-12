Nueva Zelanda identifica a 9 de los 14 posibles muertos por erupción volcánica

La Policía neozelandesa publicó este miércoles los nombres y nacionalidades de nueve personas de las 14 que se teme que hallan muerto a raíz de la erupción el lunes del volcán Whakaari, en una turística isla del noreste del país.



"Esta no es la lista completa", apuntó en un comunicado la Policía al precisar que entre estos nueve, siete son de nacionalidad australiana y dos son neozelandeses.



Los forenses han identificado a los seis fallecidos y a tres de las ocho personas que se encuentran desaparecidas en la isla, y a las que se dan por muertas debido a las nulas posibilidades de supervivencia.



"La identificación de las víctimas de desastres es un trabajo que se debe realizar con sumo cuidado", señalaron al precisar que también cuentan con una lista de personas que permanecen ingresadas pero cuyos nombres no difundirá por motivos de privacidad.



Entre las 30 personas hospitalizadas en unidades de quemados, la mayoría presenta un pronóstico grave, y los médicos, comentaron que no todos sobrevivirán.



La Policía remarcó que su principal prioridad es regresar a la isla para recuperar los cadáveres que se encuentran allí, pero el alto riesgo a una nueva erupción ha imposibilitado el operativo.



La agencia gubernamental geológica GeoNet concede una posibilidad de entre 40 y 60 % de que se produzca una nueva erupción en las próximas 24 horas.



La primera explosión volcánica sucedió pasado el mediodía del lunes y cuando 47 turistas visitaban esta ínsula de propiedad privada, ubicada a unos 40 kilómetros al este de la Isla Norte.



La Policía ha abierto una investigación sobre las posibles responsabilidad que incluye a los operadores turísticos que realizan excursiones a esta isla, visitada en 2018 por más de 17.500 personas, si bien los oficiales matizaron que todavía es ponto para saber si las indagaciones derivarán en un delito penal.



El Whakaari, de 321 metros de altura y cuyo 70 por ciento de estructura se encuentra bajo el nivel del mar, se considera uno de los volcanes más activos de Nueva Zelanda y en ello reside parte de su atracción turística.



Asentado en el extremo suroriental del Anillo de Fuego del Pacífico, la última erupción antes del suceso sucedió en 2016 sin causar muertes, si bien el incidente anterior más mortal se registró en 1914 cuando murieron diez mineros a consecuencia del alud provocado por el colapso de parte del cráter.