Nuevo caso de abuso en grupo indigna a España

Barcelona, Esp.- Muchos españoles reaccionaron molestos el viernes luego de que cinco hombres fueron absueltos de cargos de violación por el hecho de que su víctima de 14 años estaba inconsciente.

Un tribunal de Barcelona falló el jueves que los hombres eran culpables de un delito menor de abuso sexual, los sentenció a entre 10 y 12 años en prisión y les impuso una multa de 12.000 euros.

Determinó que el acto no podía ser considerado agresión sexual debido a que la joven estaba inconsciente tras haber consumido alcohol y drogas, por lo que no hicieron uso de la violencia o intimidación, algo que es necesario para una condena por violación en España.

La alcaldesa de Barcelona Ada Colau y otros políticos de izquierda y grupos feministas condenaron el fallo y pidieron que el fortalecimiento de la ley en favor de las víctimas.

"Otra indignante sentencia de la Justicia Patriarcal que no quiere entender que sólo sí es sí", tuiteó Colau. "Una niña de 14 años inconsciente fue violada en grupo. No soy juez y no sé cuántos años en prisión merecen, lo que sí sé es que ¡No es abuso, es violación!", resaltó.