Nuevo México sopesa que chile verde asado sea aroma oficial

ALBUQUERQUE, Nuevo México, EE.UU. (AP) — El dulce aroma a chile verde asándose sobre una llama viva impregna Nuevo México cada otoño, emanando de los puestos instalados a orilla de la calle y en estacionamientos de supermercados, e induciendo tentadoras visiones de maravillas culinarias.

Ahora, un legislador estatal dice que llegó la hora de que todos disfruten del olor a chile.

La visita del senador Bill Soules a estudiantes de quinto de primaria en su distrito sureño provocó una conversación sobre los sabrosos chiles picantes y la posibilidad de que Nuevo México sea el primer estado en el país en orgullosamente tener un aroma estatal oficial, una propuesta que ahora está bajo consideración de los legisladores.

"Es muy singular de nuestro estado", dijo Soules respecto al chile asado. "He intentado pensar en otro estado que tenga un olor o aroma que sea distintivo en todo el estado y no se me ocurre ninguno".

Para Nuevo México, el chile es más que un ingrediente en cada comida. Es vida. Está al centro de la pregunta estatal oficial, "¿Rojo o verde?", y es uno de los vegetales oficiales del estado.

En 2021, Nuevo México produjo más del 60% de la cosecha de chiles en Estados Unidos y ahí está Hatch, un pueblo agrícola conocido como la capital mundial del chile por los distintivos chiles rojos y verdes que ha producido durante generaciones. El famoso cultivo también se usa en polvos y salsas que son enviados a todo el mundo.

La iniciativa de ley que reconoce al chile asado como el aroma oficial pasó el martes por su primera comisión, y los partidarios dicen que es poco probable que genere mayor debate, más allá de que los legisladores compartan su propia historia sobre cómo no pueden pasar un día sin comerlo, sea en lattes de chile rojo hasta burritos ahogados en el desayuno y tamales marinados en chile.

"El chile está en los corazones y en los platillos de todos los neomexicanos, y el olor de chile verde recién asado nos permite evocar un recuerdo comiendo o disfrutando nuestra querida cosecha distintiva. Nos gusta llamar a ese recuerdo la ´historia chilena´ de una persona, y cada uno de nosotros, como neomexicanos, tenemos una historia chilena", dijo Travis Day, director ejecutivo de la Asociación del Chile de Nuevo México.

Reconocer oficialmente el aroma también podría redituar como otra forma para promocionar a Nuevo México para el turismo.

Un análisis legislativo de la propuesta de ley señala que la temporada turística alta suele comenzar en marzo y disminuye hacia finales de octubre, lo que significa que coincide con la época de chiles asados. El análisis también señaló que Nuevo México tiene tasas de visita más bajas que Colorado, su vecino, que reportó 84,2 millones de visitantes en 2021 comparados con aproximadamente 40 millones en Nuevo México.

"El nuevo aroma estatal podría ayudar a jalar a los visitantes de Colorado que, por algún motivo, creen que tiene chile verde comparable con el de Nuevo México", bromeó el análisis como un guiño a la rivalidad entre ambos estados.

Soules, exmaestro y exdirector de una escuela primaria, ha aprovechado la propuesta de ley sobre el aroma para enseñar a los alumnos de quinto grado el proceso legislativo. Los estudiantes han estado investigando los símbolos estatales en Nuevo México y en otros lugares como parte de su preparación para testificar a favor del proyecto de ley.

"Están aprendiendo cómo cabildear, cómo escribir cartas a los legisladores para apoyar este proyecto de ley, están practicando su oratoria", dijo Soules. "Están aprendiendo un montón de otras cosas como parte de su plan de estudios en torno a esto como un tema, por lo que es una buena educación también".