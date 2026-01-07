Nuevos combates entre fuerzas sirias y kurdas

DAMASCO, Siria.- Nuevos enfrentamientos entre las fuerzas del gobierno sirio y los combatientes kurdos estallaron el martes en una zona disputada de la ciudad de Alepo, en el norte de Siria, mientras los esfuerzos por integrar a los rebeldes en el Ejército nacional han mostrado pocos avances.

La agencia de noticias SANA, administrada por el estado sirio, informó que un soldado fue abatido y otros tres resultaron heridos en un ataque de las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS), lideradas por kurdos y respaldadas por Estados Unidos. Más tarde, la televisión estatal informó que tres civiles, entre ellos, dos mujeres, murieron y otros resultaron heridos, incluidos dos niños, en un bombardeo de una zona residencial que atribuyó a las FDS.

SANA informó que nueve empleados de la Dirección de Agricultura de Alepo resultaron heridos por un bombardeo de las FDS que impactó en su oficina.

Las fuerzas rebeldes negaron estar detrás del bombardeo que provocó la muerte de los civiles y dijeron que un proyecto lanzado por "facciones afiliadas al gobierno de Damasco" cayó en el barrio de al-Midan. También afirmaron que el objetivo era el barrio adyacente kurdo de Sheikh Maqsoud.

