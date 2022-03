NY retirará de las calles a indigentes

Nueva York.- Las autoridades municipales de Nueva York planean retirar los campamentos precarios de indigentes de calles de la ciudad, reflejando gestiones similares en otras ciudades liberales que previamente habían tolerado los albergues.

El alcalde Eric Adams reveló los planes en una entrevista con The New York Times el viernes, pero proveyó pocos detalles. El anuncio llega un mes después de que Adams lanzó una campaña para sacar a los indigentes de la extensa red de estaciones del metro en respuesta a agresiones y otros actos violentos.

"Vamos a sacar los campamentos de nuestras calles y vamos a colocar a las personas en condiciones de vida sanas con servicios generales", le dijo al Times.

"Les voy a pedir a las agencias municipales que realicen un análisis cuadra por cuadra, distrito por distrito, identifiquen dónde están los campamentos y entonces ejecuten un plan para darles servicios a las personas que están en los campamentos y que desmantelen esos campamentos".

Adams no dijo adónde irían los indigentes y reconoció que los funcionarios no pueden forzar a nadie a irse a un albergue para desahuciados. Dijo que esperaba que la gestión comenzase en un par de semanas.

"No podemos impedir legalmente que un individuo duerma en la calle y no vamos a violar la ley", dijo. "Pero usted no puede construir una casa en miniatura hecha con cartón en la calle. Eso es inhumano".

En su estimado más reciente, en enero del 2021, la municipalidad dijo que unas 1.100 personas estaban viviendo en parques y en las calles — una cifra considerada por activistas como insuficiente.