NYT analizan las declaraciones de impuestos del presidente Donald Trump

El pasado 27 de septiembre el periódico "The New York Times" publicó una investigación titulada "Los impuestos del presidente de Estados Unidos. Las pérdidas crónicas y la evasión tributaria de Trump" en la que analizan las declaraciones de impuestos del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y sus empresas correspondiente a más de dos décadas.

La investigación revela que Donald Trump no pagó impuestos federales por ingresos en 11 de los 18 años examinados por el NYT. En 2017, después de ser presidente, su impuesto a pagar fue de solo 750 dólares.

Entre los hallazgos más relevantes de la investigación del diario es que muchos de sus negocios reportan pérdidas de grandes sumas de dinero provocando que sus impuestos disminuyan.

Además, el mandatario tiene cientos de millones de dólares en préstamos próximos a vencer.

Su hija, Ivanka Trump, parece haber recibido "honorarios de consultoría" como empleada de la Organización Trump, lo que abona a reducir la cuenta tributaria de la familia.

Como presidente, Donald Trump ha recibido más dinero tanto de fuentes extranjeras como de grupos de interés estadounidenses de lo que se sabía previamente.

Por si fuera poco y a pesar de las pérdidas, el mandatario ha mantenido un estilo de vida lujoso al deducir impuestos de múltiples y extravagantes gastos personales.



¿Cómo maneja Donald Trump sus finanzas?

De acuerdo con David Leonhardt, columnista del NYT, las declaraciones de impuestos no son una mirada certera de la actividad empresarial del mandatario, más bien son la representación que él mismo hace del estado de sus negocios para el servicio de Hacienda.

"Publicamos este informe debido a que creemos que los ciudadanos deben comprender tanto como sea posible a sus líderes y sus representantes: sus prioridades, experiencias y también sus finanzas", escribió Dean Baquet, director ejecutivo del "New York Times".

"Todos los presidentes estadounidenses desde mediados de los años setenta han hecho pública su información tributaria. [...] Donald Trump, uno de los presidentes más adinerados de la historia del país, ha roto con dicha práctica. Como candidato y como presidente, Trump ha expresado que deseaba difundir sus declaraciones de impuestos, pero jamás lo ha hecho", añadió.

¿Qué pasó después de que el NYT publicara su investigación?

Al día siguiente de que la investigación se hiciera publica, el candidato presidencial Demócrata Joe Biden promovió a través de su cuenta de Twitter una calculadora de impuestos.

"¿Cuánto más pagaste en impuestos comparado con el presidente Trump?", escribió el candidato.



Joe Biden hace pública su declaración de impuestos

Un par de días después de la publicación de la investigación, el candidato presidencial demócrata Joe Biden dio a conocer su declaración de impuestos del 2019.

En una llamada con la prensa, la directora de comunicación de la campaña, Kate Bedingfield, desveló la publicación por parte de Biden y de su esposa, Jill, de manera que hasta ahora han divulgado las declaraciones de 22 años.

De acuerdo con los documentos, Biden pagó casi 300 mil dólares en impuestos federales. Biden y su esposa Jill reportaron haber recibido 985 mil 233 dólares en ingresos brutos ajustados en 2019.

La aspirante a la vicepresidencia, la senadora Kamala Harris, y su marido, Douglas Emhoff, publicaron también su declaración de impuestos de 2019, con lo que los ciudadanos estadounidenses ya pueden acceder a las declaraciones de sus últimos 15 años para saber cuánto pagaron al fisco.



Primer debate presidencial

Durante el caótico debate entre Donald Trump y Joe Biden, el presentador de "Fox News" y también moderador Chris Wallace cuestionó a Trump en relación a sus impuestos federales de los años 2016 y 2017.

"Pagué 38 millones de dólares un año y 27 millones otro", respondió el mandatario. Mientras que su contrincante demócrata, Joe Biden, lo retó a hacer pública su declaración de impuestos e incluso propuso eliminar los recortes de impuestos de Trump.