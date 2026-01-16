Obsequió C. Machado medalla del PN a Trump

WASHINGTON.- La líder opositora venezolana María Corina Machado dijo el jueves que le entregó su medalla del Premio Nobel de la Paz al presidente estadounidense Donald Trump, incluso después de que él cuestionó su autoridad para asumir el control de su país luego de que Estados Unidos derrocara al entonces presidente Nicolás Maduro.

El Instituto Nobel ha dicho que Machado no podía darle su premio a Trump, un honor que él codiciaba. Incluso si el gesto resulta ser puramente simbólico, fue extraordinario dado que Trump ha marginado a Machado, quien durante mucho tiempo ha sido el rostro de la resistencia en Venezuela. Ha manifestado su disposición a trabajar con la presidenta encargada Delcy Rodríguez, quien había sido la segunda al mando de Maduro.

"Le presenté al presidente de los Estados Unidos la medalla, el Premio Nobel de la Paz", dijo Machado a los periodistas después de salir de la Casa Blanca y dirigirse al Capitolio. Indicó que lo había hecho "como un reconocimiento por su compromiso único con nuestra libertad".

Posteriormente, Trump confirmó en redes sociales que Machado había dejado la medalla para que él la conservara, y dijo que era un honor conocerla.

"Es una mujer maravillosa que ha pasado por mucho. María me entregó su Premio Nobel de la Paz por el trabajo que he hecho", expresó Trump en su publicación. "Un gesto tan maravilloso de respeto mutuo. ¡Gracias María!".

Trump ha generado interrogantes sobre su compromiso declarado de apoyar el gobierno democrático en Venezuela, sin proporcionar un cronograma sobre cuándo podrían celebrarse elecciones. Machado indicó que él había proporcionado pocos detalles al respecto durante la conversación que sostuvieron.

No proporcionó más información sobre lo que se dijo.

Después de la reunión a puerta cerrada, Machado saludó a decenas de seguidores que la vitoreaban cerca de las puertas de la Casa Blanca, deteniéndose para abrazar a muchos.