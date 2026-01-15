logo pulso
Por Maru Bustos PULSO

Enero 15, 2026 03:00 a.m.
A fin de fortalecer lazos de afecto y celebrar por el inicio de un Año Nuevo, un grupo de amigos se reunieron en una estupenda celebración.

Para ellos, familias y grupos de amistades, la temporada resulta ideal para compartir los logros alcanzados, como los propósitos y anhelos para este 2026.

Para el feliz encuentro, tras haber disfrutado plenamente de la temporada de celebraciones,  reunieron una serie de detalles de buen gusto.

Emocionados, se expresaron un cálido mensaje de bienestar y prosperidad.

Optimistas, visionarios y con gran energía, disfrutaron del encuentro que resultó pleno de felicidad y optimismo. 

