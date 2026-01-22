Observa Rusia con cautela tensiones EU-Europa

A medida que las tensiones entre Estados Unidos y Europa iban en aumento esta semana debido al deseo del presidente Donald Trump de adquirir Groenlandia, funcionarios, medios de comunicación y blogueros rusos respondieron con una mezcla de alegría, presunción y cautela

Algunos promovieron el movimiento de Trump como histórico, mientras que otros dijeron que la disputa debilita a la Unión Europea ya la OTAN --algo a lo que Moscú parecería dar la bienvenida-- y que desvían parte de la atención de Occidente en la guerra de Rusia contra Ucrania.

También hubo cautela, pues algunos analistas señalan que la posible adquisición de Groenlandia --una isla autónoma y rica en minerales-- por parte de Estados Unidos le plantea a Rusia preocupaciones de seguridad y económicas mientras busca afirmar su influencia sobre amplias zonas del Ártico y ha tomado medidas para aumentar su presencia militar en la región, hogar de su Flota del Norte y un lugar donde la Unión soviética realizó pruebas de armas nucleares.

En su discurso ante el Foro Económico Mundial en Davos, Suiza, Trump insistió el miércoles en que quiere "tener Groenlandia", pero aseguró que no usaría la fuerza para hacerlo al tiempo que ridiculizó en repetidas ocasiones a sus aliados europeos y prometió que la OTAN no debería intentar bloquear el expansionismo de Estados Unidos.

"Historia mundial"

El Kremlin no ha criticado ni apoyado a Trump en el tema, pero destacó el impacto de gran alcance en caso de que Estados Unidos tome el control de Groenlandia. Un elogio moderado de este tipo parece estar en línea con la retórica pública de Moscú hacia el gobierno actual de Estados Unidos mientras Rusia intenta obtener concesiones en los esfuerzos que encabezó Trump para poner fin a casi cuatro años de guerra en Ucrania y revivir las relaciones con Washington que cayeron a sus niveles más bajos desde la Guerra Fría.