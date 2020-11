Ocasio-Cortez y los demócratas izquierdistas se imponen en Nueva York

La congresista demócrata Alexandria Ocasio-Cortez proclamó su reelección este martes y se sumó a un grupo de políticos izquierdistas del partido que se impuso con amplia ventaja a sus rivales en las elecciones federales y estatales de Nueva York, según proyecciones de medios locales y de la Junta Electoral.







Durante la jornada electoral, Ocasio-Cortez, de 31 años, se mostró convencida de que los demócratas progresistas iban a reforzar su presencia institucional y bromeó con que se iban a unir más políticos a "The Squad" (La brigada), un grupo de congresistas situadas a la izquierda del partido y que junto a ella integran Ilhan Omar, Rashida Tlaib y Ayanna Pressley, también reelegidas hoy.







"Gracias Bronx y Queens por reelegirme para el Congreso a pesar de los millones gastados contra nosotros y gracias por creer en mí para representaros una vez más", dijo Ocasio-Cortez a través de su cuenta de Twitter.







"Servir a NY 14 y luchar por las familia de las clases trabajadoras en el Congreso ha sido el mayor honor, privilegio y responsabilidad de mi vida", agregó.







Según las cifras ofrecidas por la Junta Electoral del estado a las 23.14 hora local (04.14 GMT), Ocasio-Cortez llevaba una ventaja en los apoyos del 65 % frente a su rival, el republicano católico de 60 años John C. Cummings, un debutante que recibió el 29 % de los prácticamente 153.000 votos escrutados en ese momento en el distrito 14, que incluye El Bronx y Queens.







De acuerdo con la organización no partidista Center for Responsive Politics, Cummings recaudó más de 10 millones de dólares para intentar arrebatarle el puesto a la popular demócrata, que recaudó más de 17 millones en contribuciones en la que ha sido considerada la segunda carrera más cara por un asiento en la Cámara de Representantes.







También aterrizó en la Cámara de Representantes, cumpliendo las expectativas, el profesor Jamaal Bowman, quien se proclamó vencedor del distrito 16 de Nueva York con un 73 % de los votos frente al conservador Patrick McManus, con un 12 % de los casi 169.000 sufragios escrutados a esa hora.







"Wow. Me siento abrumado de ser el próximo congresista de NY16. Muchas gracias. Estoy listo para ponerme a trabajar en alterar el statu quo y cumplir con nuestras familias. Háganme rendir cuentas. Presiónenme, a mí y a mis colegas. Les voy a necesitar conmigo en el Congreso. Hay mucho trabajo por hacer", escribió Bowman en su cuenta de Twitter.







VARIAS REELECCIONES







De la misma manera, la organización de Demócratas Socialistas de EE.UU. felicitó a la senadora estatal Julia Salazar por su "victoria" en el distrito 18, a lo que esta respondió con un mensaje de agradecimiento y confirmó su reelección a un segundo mandato.







Salazar se impuso con un amplio margen del 86 % sobre el 2 % que logró el candidato independiente Daniel Christman, aunque hubo también un notable 11 % de votos en blanco sobre los casi 83.000 escrutados en el distrito.







Igualmente reelegida se proclamó la senadora estatal demócrata Jessica Ramos en el distrito 13, que sirve a Queens, con un mensaje en el que agradecía el apoyo de los residentes de su barrio natal y esperaba "seguir luchando por las familias trabajadoras" más allá de sus límites.







Ramos sacó un 72 % de los apoyos frente al republicano Jesus Gonzalez, que se llevó el 22 % de los casi 65.000 votos escrutados; y cerrando el cupo de políticas que han renovado mandato estaba Catalina Cruz, de origen colombiano y que no tenía oponente en el distrito 39, con una gran población de inmigrantes indocumentados, y recibió el 75 % de apoyos en 21.500 votos escrutados.







Entre los debutantes demócratas socialistas de los comicios en el estado de Nueva York se situaron Jabari Brisport, que se presentaba al Senado por el distrito 24; y tres nuevos miembros de la Asamblea: Zohran Kwame Mamdani, por el distrito 36; Phara Souffrant Forrest, por el distrito 57; y Marcela Mitaynes, por el distrito 51, todos vencedores con soltura.







En las elecciones de este martes se enfrentan en las urnas el mandatario Donald Trump y el aspirante demócrata a la Casa Blanca, Joe Biden.







Además de elegir al presidente, los estadounidenses escogen a los 435 miembros de la Cámara de Representantes, renuevan un tercio de los cien escaños del Senado y eligen a sus representantes en las Asambleas Legislativas locales.