Odebrecht despide a Marcelo Odebrecht, nieto de su fundador

La constructora brasileña Odebrecht indicó el viernes que "despidió" a su ex director general Marcelo Odebrecht, quien concedió entrevistas a la prensa este mes y presuntamente empezó a proporcionarle información al departamento de control interno de la compañía.

La medida atiende las recomendaciones de supervisores independientes de fiscales federales brasileños y del Departamento de Justicia de Estados Unidos, que fueron aprobadas por la junta directiva de la compañía en octubre con un plazo de un año para implementarlas, señaló la empresa.

Aunque el ex director general ya no desempeñaba ningún puesto formal en el manejo de la compañía, seguía recibiendo un salario.

Odebrecht fue una de las empresas más grandes implicadas y fuertemente afectadas por la investigación brasileña Lava Jato contra una red de corrupción, y Marcelo Odebrecht _nieto del fundador de la empresa_ fue uno de los ejecutivos de mayor rango en caer. Se dio a conocer que la compañía había pagado sobornos en muchos países del continente americano a cambio de contratos de construcción gubernamentales, y el Departamento de Justicia acordó miles de millones de dólares en penalizaciones.

Marcelo Odebrecht fue sentenciado a casi dos décadas de cárcel, y luego firmó un acuerdo de culpabilidad junto con docenas de otros empleados de la compañía. Fue puesto en libertad hace dos años para que cumpliera una sentencia reducida, en un principio en arresto domiciliario hasta que en septiembre se le permitió salir de la casa para ir a trabajar.

El anuncio de su despido, confirmado por el secretario de prensa de Marcelo Odebrecht, se dio tras las primeras entrevistas que concede en años, en las que describió los mecanismos internos de la compañía y por qué la decisión de intentar obtener un acuerdo de clemencia demoró tanto. Presuntamente ha estado proporcionando correos electrónicos y documentos al departamento de control interno de la compañía.

"El despido de Marcelo Odebrecht es simplemente una demostración inequívoca de otro acto de abuso de poder de parte del actual presidente de Odebrecht", se afirma en el comunicado proporcionado por su secretario de prensa, refiriéndose a Ruy Sampaio.

En el texto se dice que la medida es intimidatoria, encaminada a impedir que el departamento de control interno recabe datos.

La compañía no se refirió en su comunicado a las acusaciones esgrimidas por Marcelo Odebrecht. Los secretarios de prensa de la empresa no respondieron a las solicitudes de comentarios que les hizo The Associated Press.