Ola de calor récord afecta suroeste de Estados Unidos

Después de pulverizar los récords de altas temperaturas para el mes de marzo en 14 estados y en Estados Unidos en general, la gigantesca cúpula de calor que ha abrasado al suroeste del país se desplaza lentamente hacia el este y podría terminar por convertirse en una de las olas de calor más extensas en la historia de la nación, indicaron meteorólogos e historiadores climatológicos.

Ola de calor récord en suroeste Estados Unidos

Y no va a desaparecer por un tiempo; quizá hasta mediados de la próxima semana, indicó el meteorólogo Gregg Gallina, del Centro de Predicción del Clima del Servicio Meteorológico Nacional.

"Básicamente hará calor en todo Estados Unidos", declaró Gallina el lunes. "El área de temperaturas récord es sumamente grande. Eso es lo que es realmente extraño".

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Esta cúpula de calor —en que la elevada presión actúa como la tapa de una olla, atrapando aire caliente sobre una región— dejará a Flagstaff, Arizona, con 11 o 12 días seguidos de temperaturas por encima del récord previo para el mes de marzo en la ciudad, explicó el meteorólogo Jeff Masters, de Yale Climate Connections.

Gallina comentó que el desplazamiento de la cúpula en dirección este se traducirá en temperaturas cercanas a los 35 Celsius (90 Fahrenheit) para el miércoles sobre las llanuras del sur y del centro. Alrededor de una tercera o cuarta parte de los 48 estados continentales de Estados Unidos rondarán su marca histórica de temperatura para el mes de marzo, agregó Gallina.

Impacto y comparación con olas de calor históricas

El área por la que se extiende esta ola de calor probablemente superará por mucho a dos olas históricas de temperaturas elevadas —una en 2012 en la región centro-norte y el noreste del país, y otra en 2021 en noroeste—, de acuerdo con el historiador climatológico Chris Burt, autor del libro "Extreme Weather". Puede que no sea tan grande como las olas de calor del Dust Bowl de 1936, pero en esa ocasión se trató de una serie de olas de calor a lo largo de dos meses de verano, no un gran episodio como lo es actualmente, explicó Burt.

Tanto el Dust Bowl como la ola de calor de 2021 fueron más intensas, con temperaturas más altas que causaron mayor daño entre la población porque ocurrieron en junio y julio, destacó Gallina.

Otro factor a favor de la población durante la ola de calor actual es que no es tan húmeda como lo sería si las temperaturas subieran en verano, añadió Gallina.

El Servicio Meteorológico informó que cuatro lugares de Arizona y California alcanzaron el viernes los 44,4 Celsius (112 Fahrenheit). La temperatura no sólo superó por 2 grados Celsius (4 Fahrenheit) el récord para el día más caluroso del mes de marzo en los 48 estados continentales, sino que quedó apenas a un grado de convertirse en el día más caluroso para el mes de abril en los 48 estados inferiores.

El climatólogo Maximiliano Herrera, que sigue los récords meteorológicos en todo el mundo, compiló una lista de 14 estados que han registrado su día más caluroso para el mes de marzo desde que inició este evento de temperaturas extremas: California, Arizona, Nevada, Kansas, Nuevo México, Nebraska, Utah, Dakota del Sur, Missouri, Iowa, Colorado, Wyoming, Minnesota e Idaho.

"En México se destrozaron incluso récords para el mes de mayo, con nuevas marcas para marzo por hasta por 7,7 grados Celsius (14 grados Fahrenheit), mucho más que en julio de 1936, marzo de 1907 o junio de 2021", señaló Herrera en un correo electrónico.

El Centro Nacional de Información Ambiental registró al menos 479 estaciones meteorológicas que batieron récords para el mes de marzo desde el miércoles hasta el sábado, basándose en su red de estaciones. Herrera, quien analizó un conjunto más amplio de datos, dijo que la cifra real probablemente sea mayor. El centro indicó que, al mismo tiempo, se pulverizaron otros 1.472 récords diarios —que son más fáciles de romper.

Lo que está ocurriendo es que la corriente en chorro —que desplaza los sistemas meteorológicos de oeste a este— está prácticamente atascada tan al oeste como las tormentas que han causado inundaciones en Hawai, dijeron Masters y Gallina.

Un grupo de climatólogos internacionales llamado World Weather Attribution determinó el viernes que el calor récord era "virtualmente imposible" y 800 veces más probable debido al cambio climático provocado por el consumo de carbón, petróleo y gas natural. El resultado de esas actividades aumentó la temperatura en al menos 2,6 grados Celsius (4,7 grados Fahrenheit), señaló la coautora del informe Clair Barnes, del Imperial College de Londres e integrante del grupo.

Masters señaló que la cúpula de calor se desplazará hacia finales de la próxima semana: "Solo tenemos que darle tiempo".