Ola invernal amenaza a EEUU

WASHINGTON.- Las cálidas aguas del Ártico y las frías tierras continentales se están combinando para estirar el temido vórtice polar y enviar a gran parte de Estados Unidos una devastadora dosis de clima invernal a finales de esta semana, con franjas de dolorosas temperaturas bajo cero, fuertes nevadas y hielo que derribaron cables de luz

Los meteorólogos dijeron que dos terceras partes del este de la nación están amenazadas por una tormenta invernal que podría rivalizar con el daño de un huracán importante y tiene algunos orígenes en un Ártico que se está calentando debido al cambio climático. Advierten que es probable que el clima gélido se mantenga el resto de enero y hasta principios de febrero, lo que significa que la nieve y el hielo que se acumularán tardarán mucho en derretirse.

Los pronósticos indican que la tormenta, que se espera que comience a golpear a partir del viernes, se extenderá desde Nuevo México hasta Nueva Inglaterra y llegará hasta el sur. Unas 230 millones de personas enfrentarán temperaturas de -7 grados Celsius (20 Farenheit) o más frías y alrededor de 150 millones probablemente se verán afectados por nieve y hielo, según el Servicio Meteorológico Nacional. "Creo que la gente está subestimando lo malo que va a ser", dijo Ryan Maue, excientífico jefe de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA), ahora meteorólogo privado.

El vórtice polar, una masa de aire amargamente fría que a menudo permanece encerrada en el norte de Canadá y Alaska, se está alargando por una onda en la atmósfera superior que se remonta a una parte del Ártico relativamente libre de hielo ya la nevada Siberia. A medida que las temperaturas heladas avanzan por Estados Unidos, se encontrarán con la humedad proveniente de California y el Golfo de México para generar hielo y nieve paralizantes en muchas áreas.

Orígenes del sistema en un Ártico en calentamiento

Los orígenes del sistema comienzan en el Ártico, donde las temperaturas relativamente más cálidas vigorizan al vórtice polar y empujan su aire frío hacia el sur.

"La atmósfera está alineada perfectamente para que el patrón esté bloqueado en este Ártico cálido, continente frío", dijo Maue. "Y no es solo aquí para nosotros en América del Norte, sino que la masa terrestre de Europa del Este a Siberia también está excepcionalmente fría. Todo el hemisferio ha entrado en una congelación profunda".

Ya en octubre de 2025, los cambios en el Ártico y el bajo nivel de hielo marino estaban estableciendo condiciones para el tipo de vórtice polar estirado que trae clima invernal severo a Estados Unidos, dijo Judah Cohen, experto en clima invernal y científico investigador del MIT. Las fuertes nevadas siberianas se sumaron al tira y afloja del clima que deforma a un patrón de aire que normalmente es circular. Esas condiciones "de alguna manera cargaron los dados un poco" para un estiramiento del vórtice polar, dijo.