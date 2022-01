OMS predice fin de la pandemia en Europa, ¿Qué pasará en México?

En un comunicado publicado este domingo -23 de enero- Hans Kluge, director regional de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para Europa dijo que, luego que el 60% posible de su población contraiga la variante ómicron, "es plausible que la región se acerque al final de la pandemia"; ¿qué opinan expertos mexicanos de la situación de nuestro país?

El médico cirujano Alejandro Macías, quien fungió como Comisionado para la Atención de la Influenza, durante la epidemia del 2010, ha predecido -desde que inició la pandemia- el curso que podría tomar la enfermedad. En esta ocasión, basado en datos de "OurWorldInData", uno de los sitios que vacía información empírica sobre el Covid-19, dimensionó en qué época del año, la enfermedad transitaría a endémica.

De acuerdo a los datos, compartidos en su cuenta de Twitter, el miembro del Sistema Nacional de Investigadores (SNI), indicó que el ascenso de contagios por ómicron duraría, tentativamente, un mes (enero). Para que la incidencia comience a disminuir serían necesarias otras cuatro semanas más (febrero), y, posteriormente, se alcanzaría el estado "meseta", tiempo el que los contagios se estabilizan, no aumentan ni disminuyen, sino que me mantienen (marzo).

Dichas proyecciones están basadas en la forma en que ómicron actuó en otras regiones, donde "lo peor" ya ha pasado y los casos por Covid-19 se reducen diariamente, como es el caso de Sudáfrica, en donde se detectó por primera vez esta variante. Más tarde, se instaló en regiones de nuestro continente como Estados Unidos y Canadá. Fue así que, Macías sugiere que durante "el segundo trimestre del 2022 entraríamos a endemia", en vísperas de la primavera.

Según la OMS, ómicron ha dado lugar a una nueva fase de la pandemia, ya que por la alta contagiosidad del virus podría precipitar su final, consideró Kluge. Sin embargo, llamó a la prudencia, pues el SARS-CoV-2 ha demostrado su versatilidad y capacidad de mutar, por lo que podría surgir una nueva variante que cambie el curso de la situación actual.

"En cuanto la ola de ómicron se calme, habrá durante algunas semanas y meses una inmunidad global, ya sea gracias a la vacuna o porque la gente se habrá inmunizado por la infección, y también una bajada a causa de la estacionalidad", consideró.

Sin embargo, reconoció que "endémica significa [...] que podemos prever lo que va a ocurrir; este virus ha sorprendido más de una vez. Así que tenemos que ser prudentes", insistió Kluge.

Aunado a esto, se encuentran las regiones en otras partes del mundo donde la mayoría de la población no ha tenido acceso a las vacunas antiCovid. Es así que el Covid-19 continúa propagándose y la probabilidad que el virus mute y escape de la respuesta inmunitaria, generada por las vacunas o por infecciones previas, aumentan, por lo que la OMS insiste en la repartición equitativa de los antígenos hasta ahora disponibles, por lo que ha implementado el plan COVAX, a través del que busca garantizar el acceso a estos biológicos.