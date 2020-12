OMS vuelve a responder dudas sobre cómo se contagia el coronavirus

Desde que inició la emergencia sanitaria por el coronavirus (Covid-19), una de las dudas más frecuentes es: ¿cómo se contagia? Se han dicho muchas cosas al respecto que han contribuido a las llamadas fake news (noticias falsas), es por ello que la Organización Mundial de la Salud (OMS) elaboró un informe muy preciso en el que responde a esta duda recurrente.

Coronavirus por gotas respiratorias

La OMS explica que de acuerdo a las pruebas actuales, el virus SARS-CoV-2 se transmite principalmente entre personas a través de las llamadas "gotas respiratorias de más de cinco micras". Esto se produce cuando una persona está en contacto cercano (un radio menor a un metro) con alguien que tiene síntomas respiratorios (tos o estornudos), así que corre el riesgo de que sus mucosas (boca y nariz) o sus ojos se expongan a esas gotitas potencialmente infecciosas.

Contagio de coronavirus por superficies

El contagio de este nuevo virus va más allá del contacto directo, pues también puedes adquirirlo a través de superficies u objetos con los que estuvo en contacto la persona infectada. Es por ello que la OMS insiste en el lavado frecuente de las manos, la limpieza de nuestro entorno y mantener la sana distancia, además de evitar el contacto con personas que presentan enfermedades respiratorias.

El coronavirus... ¿se transmite por el aire?

La OMS detalla que en el caso del Covid-19, la transmisión del virus sí puede darse contagiarse por vía aérea, en circunstancias y entornos específicos en los que se realizan procedimientos o tratamientos de apoyo que generen aerosoles.

La transmisión de aerosol (la suspensión de partículas diminutas de sólidos o líquidos en el aire u otro gas) hace referencia a la mezcla del virus con gotitas para formar aerosoles, que pueden flotar por largas distancias en un ambiente relativamente cerrado y causar infección después de la inhalación. Este tipo de situaciones se presentan en mayor medida en el ámbito sanitario, como cuando se realiza una intubación traqueal.

Si se habla del aire común que respiramos, la OMS señala que hasta la fecha no hay nada confirmado, y que la única certeza de transmisión aérea es la de entornos específicos relacionados con aerosoles.

¿Las mascarillas nos protegen del Covid-19?

La OMS reitera que los cubrebocas deben ser usados principalmente por personas enfermas o personal médico, aunque la recomendación de uso se ha generalizado ya para toda la población. Por sí solas, las mascarillas no evitan la propagación del virus, pero son un complemento de otras medidas de precaución e higiene. Su importancia radica en cubrir la nariz y la boca de aquellas personas enfermas para que no contaminen otras mucosas o superficies.

Con información de OMS.