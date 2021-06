ONG médica alerta de que la pandemia en Venezuela está "fuera de control"

La ONG Médicos Unidos de Venezuela (MUV) alertó este domingo de que la pandemia de la covid-19 está "fuera de control" en el país caribeño, al considerar que no hay "control de la información", de las muertes o de "lo que sucede en los hospitales".

"Cada vez más evidente que no hay control de la información. No hay control de la morbilidad. No hay control de las muertes. No hay control de lo que sucede en (los) hospitales y tampoco hay control de las vacunaciones. Esto es un alerta, (la) pandemia en Venezuela fuera de control", escribió la ONG en su cuenta de Twitter.

Según las cifras oficiales difundidas por el Gobierno, y puestas en entredicho por varias asociaciones médicas y la oposición, en Venezuela se han registrado 250.309 casos de covid-19 desde el inicio de la pandemia y han muerto 2.814 personas por la enfermedad que causa el nuevo coronavirus.

Acerca de la vacunas, la información oficial indica que el país caribeño ha recibido ya 3,23 millones de dosis contra la covid-19.

Esa cifra que incluye un lote de 500.000 dosis de la vacuna rusa Sputnik V que llegó este sábado.

La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, afirmó recientemente que "cerca del 11 % de los venezolanos han sido vacunados contra la covid-19" -unas 3.300.000 personas-, aunque no detalló cuántos ciudadanos han recibido una sola dosis y cuántos han completado el tratamiento.

Para la inmunización del 11 % de la población se necesitan 6.600.000 unidades de vacunas, ya que tanto la rusa Sputnik V como la china VeroCell, de los laboratorios Sinopharm -que son las que ha recibido Venezuela-, son de doble aplicación.

No obstante, el Gobierno solo había informado hasta este sábado de la llegada de 2.730.000 dosis repartidas en 9 cargamentos -7 de Rusia y 2 de China-, por lo que no se conoce cuándo se han recibido las 570.000 que faltarían para completar medio tratamiento a 3.300.000 personas, equivalentes al 11 % de la población referido por Rodríguez.

Al respecto, Alvarado aseguró este sábado que, con el nuevo lote, Venezuela ya tiene "vacunas suficientes para vacunar al 13 % de la meta, que son 22 millones de personas".

Como parte de sus críticas, la MUV se ha preguntado las razones del brote de covid-19 en la concentración de la selección venezolana de fútbol, que voló a Brasil, sede de la Copa América que comienza hoy, y, a su llegada, las autoridades detectaron once casos de coronavirus.

A esos contagios se suma el del capitán, Tomás Rincón, que, poco antes del despegue, decidió no embarcar por "un cuadro viral" y que ayer confirmó que tiene covid-19. Además de su baja, Wilker Ángel y Rolf Feltscher dieron positivo por covid-19 en el último test realizado antes de viajar y tampoco disputarán el torneo continental.

"Tenemos el derecho de saber qué pasó con la Vinotinto porque es nuestro patrimonio deportivo en el fútbol y se trata de seres humanos públicos que se van a relacionar con otros jugadores a los cuales se ponen en riesgos y merecen estar protegidos", escribieron en la misma red social.