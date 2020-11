ONU exige a políticos dejar polarización y proteger a periodistas

Guillermo Fernández-Maldonado, representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, mostró su preocupación e hizo un llamado a todos los políticos y actores no estatales de la región a "bajarle a la polarización porque se está llegando a posiciones que impiden el diálogo, en donde los hechos ya no son tomados en cuenta y eso es muy peligroso".

En su exposición al participar en la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, Fernández-Maldonado alertó, que en varios países, sin mencionar cuáles, la estigmatización es el paso previo a la violencia. "Esto en varios países se ha visto que es el paso previo para la violencia, entonces tenemos que ver la forma, entre los diversos actores estatales y no estatales, de por lo menos tener un núcleo fundamental que protejamos todos, hay que poner líneas rojas que nadie debe traspasar para proteger, precisamente que creo todo compartimos y los que están en primera línea son líderes sociales, defensores, defensoras y periodistas", explicó. Por ello llamó a todos al margen de su posición política e ideológica a colaborar para bajar la polarización y se puedan reestablecer puentes en el marco democrático porque hay posiciones y visiones diferentes que puede tener objetivos compartidos, pero formas de llegar a esos objetivos que son diferentes y esto está muy vinculado con el tema de estigmatización.

"Todos, al margen de la posición política e ideológica, deberían colaborar a que bajara la polarización, a que se puedan reestablecer puentes en el marco democrático, precisamente parte del supuesto de que hay posiciones y visiones diferentes que puede tener objetivos compartidos, pero formas de llegar a esos objetivos que son diferentes y esto está muy vinculado con el tema de estigmatización", esgrimió Guillermo Fernández.



Llama a proteger a periodistas y defensores de Derechos Humanos

En este contexto, Guillermo Fernández-Maldonado también dijo que una de las preocupaciones del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos es la protección para los periodistas y defensores de derechos humanos porque la tendencia sigue siendo "muy grave". "En el caso de los periodistas hemos salido el día de ayer, ha habido un nuevo asesinato, donde son claves en la construcción de una sociedad democrática y trabajan en situaciones y en lugares de mucho riesgo, son las fuentes de información de lo que está pasando ahí, por eso hay mucho interés de Naciones Unidas, de la comunidad internacional de cómo generar un espacio donde puedan ejercer libremente su trabajo", ejemplificó.

Recordó que en su oficina, junto con la UNESCO, han rescatado a este sector de la población por su importante labor, porque son ellos quienes denuncian e investigan la corrupción y por eso se ven afectados. "El tema de la protección de defensores y defensoras de derechos humanos y periodistas, hay medidas que se han adoptado, pero la tendencia sigue siendo muy grave. Nosotros hemos rescatado, no solo nuestra oficina, sino también UNESCO y en conjunto con Naciones Unidas la importante labor que tienen líderes sociales y defensores y defensoras de derechos humanos y periodistas porque son ellos los que denuncian, los que investigan y denuncian, estamos hablando básicamente del cumplimiento de la ley, denuncian corrupción, denuncian afectaciones al medio ambiente, denuncian violencias, irregularidades y por eso son afectados", definió el funcionario internacional.