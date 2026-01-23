Operativo contra la minería de oro; 200 detenidos

BOGOTÁ, Colombia.- Policías y fiscales de Brasil, la Guayana Francesa, Guyana y Surinam arrestaron a casi 200 personas en su primera operación conjunta transfronteriza dirigida a la minería ilegal de oro en la región amazónica, informaron las autoridades el jueves.

La operación contó con el respaldo de Interpol —la agencia internacional de cooperación policial que ayuda a las autoridades judiciales de diferentes países a compartir información y coordinar investigaciones— así como de la Unión Europea y la policía holandesa especializada en delitos ambientales. Realizada en diciembre, involucró más de 24.500 controles a vehículos y personas en áreas fronterizas remotas y llevó a la incautación de dinero en efectivo, oro sin procesar, mercurio, armas de fuego, drogas y equipos de minería, según la Interpol.

Entre los arrestados se encontraron tres hombres detenidos en Guyana bajo sospecha de contrabando de oro y lavado de dinero después de que las autoridades incautaron oro sin procesar y alrededor de 590.000 dólares en efectivo. Según los investigadores, los sospechosos forman parte de un grupo de crimen organizado y podrían tener vínculos con una importante empresa exportadora de oro en Guyana.

La minería ilegal de oro se ha convertido en un importante impulsor de la deforestación y la contaminación de los ríos en el Amazonas, contaminando las vías fluviales con mercurio tóxico y dañando tierras de las que dependen las comunidades indígenas. En los últimos años, la actividad se ha expandido rápidamente a medida que los precios globales del oro alcanzaron niveles casi récord, llevando a los mineros más adentro en regiones forestales remotas y convirtiendo al oro en una de las mercancías más rentables para el crimen organizado.

"La minería ilegal de oro está creciendo rápidamente y causando un daño grave al medio ambiente ya las comunidades en áreas remotas y frágiles", dijo el secretario general de la Interpol, Valdecy Urquiza.