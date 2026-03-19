Operativo en favelas de Río deja ocho muertos

Río de Janeiro, Bra.- Una operación policial en las favelas de Río de Janeiro dejó el miércoles a siete presuntos narcotraficantes muertos, entre ellos el jefe de una banda local, así como un residente que quedó atrapado en el fuego cruzado, informaron las autoridades brasileñas.

Entre los muertos en la operación en el centro de Río se encontraba Claúdio Augusto dos Santos, un capo del narcotráfico y miembro de la reconocida organización criminal Comando Vermelho, señaló el secretario de la Policía Militar, el coronel Marcelo de Menezes, en una conferencia de prensa.

En represalia, la policía indicó que "criminales" incendiaron un autobús y bloquearon carreteras en la zona central de Río. Algunos intentaron robar llaves de autobuses para bloquear las vías. Cinco personas fueron detenidas por actos de vandalismo, informó la policía.

Márcio Sousa, el conductor del autobús incendiado, relató que los atacantes subieron al vehículo con dos botellas de gasolina.

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Unos 150 agentes de la Policía Militar participaron en la operación en las comunidades urbanas de Prazeres, Fallet, Fogueteiro, Coroa, Escondidinho y Paula Ramos, indicaron la Policía Militar en la red social X.