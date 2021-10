Oposición peruana aplaude renuncia de primer ministro y espera conciliación

Lima, 6 oct (EFE).- Los legisladores peruanos de oposición aplaudieron este miércoles la renuncia del primer ministro de Perú, Guido Bellido, con quien mantenían una abierta confrontación, y expresaron su deseo de que el presidente Pedro Castillo convoque a un nuevo gabinete con "espíritu concertador".

El mandatario izquierdista anunció este miércoles que aceptó la renuncia de Bellido, después de dos meses en el cargo, y que tomará juramento al nuevo gabinete de ministros en las próximas horas.

Al respecto, la presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, saludó en Twitter "la decisión del presidente de cambiar al gabinete ministerial" después de "varios días de innecesaria incertidumbre y ministros muy cuestionados".

"El Congreso tiene la mejor disposición para el diálogo y la gobernabilidad", agregó Alva, quien integra la bancada del partido centroderechista Acción Popular.

Castillo afirmó hoy que el equilibrio de poderes entre el Congreso y el Ejecutivo deben procurar tranquilidad a su país y que las prerrogativas constitucionales de la cuestión de confianza, la interpelación a ministros y la censura no deberían usarse para crear inestabilidad política.

Bellido había advertido la semana pasada al Congreso que podía presentar una cuestión de confianza para todo el gabinete si el Legislativo intentaba censurar al titular de Trabajo, Iber Maraví, uno de sus ministros más cuestionados.





PIDEN GABINETE DE CONCERTACIÓN

En ese sentido, el portavoz del partido fujimorista Fuerza Popular, Hernando Guerra García, aseguró en Twitter que "Bellido nunca debió ocupar el cargo de 'premier'" y dijo esperar que con el nuevo gabinete "no venga (una) nueva bomba para la gobernabilidad".

El legislador pidió a Castillo que "ponga por delante al Perú" y que "empiece a escuchar al pueblo".

Por su parte, la congresista Flor Pablo, del liberal partido Morado, saludó la "buena noticia" que, según dijo, "ha dado el presidente con la posibilidad de tener un gabinete de concertación".

Pablo señaló al Canal N de televisión que en el gabinete de Bellido había una facción que buscaba la confrontación, entre los cuales mencionó al ministro Maraví, quien fue interpelado por el Congreso por las denuncias periodísticas de haber tenido vínculos con la banda terrorista Sendero Luminoso.

La legisladora consideró que Maraví debe ser uno de los ministros que deje su cargo en los cambios que realizará Castillo en las próximas horas.





INCERTIDUMBRE POLÍTICA

En tanto, el parlamentario José Williams, del partido derechista Avanza País, señaló que el gabinete de Bellido generaba "intranquilidad e incertidumbre" en su país, y felicitó a Castillo por haber dado "un gran paso", aunque dijo que "faltan otros por la gobernabilidad".

Williams manifestó al Canal N sus expectativas por que el próximo primer ministro "pueda trabajar de manera conjunta, que sea técnico, un gabinete que comience a colocar a funcionarios intermedios y que el Estado funcione correctamente".

Por su parte, la bancada del partido derechista Alianza Para el Progreso saludó la decisión del jefe de Estado y agregó que "el Perú necesita estabilidad para generar trabajo, desarrollo y enfrentar los desafíos".

Tras la renuncia de Bellido al Ejecutivo, este solicitó al Congreso el cese de su licencia como parlamentario para poder retomar sus funciones legislativas e integrarse a la bancada del partido gobernante Perú Libre.

El portavoz de la bancada de Perú Libre, Waldemar Cerrón, convocó a una reunión de urgencia de sus legisladores para tratar estos temas, mientras que en los exteriores del Palacio de Gobierno un grupo de partidarios expresó su respaldo al saliente primer ministro.

A su turno, el secretario general de Perú Libre, Vladimir Cerrón, aseguró en Twitter que Bellido "marcó un antes y un después" en la presidencia del Consejo de Ministros y que es un "político consecuente con sus ideas, con las promesas de campaña, con la Asamblea Constituyente, con la aurora de la nueva patria".

"El presidente deberá elegir ante la disyuntiva de lo conservador o lo revolucionario", señaló el líder del partido gobernante, que se declara de ideología marxista.

EL PRIMER MINISTRO DE PERÚ ACHACA SU SALIDA A "LOS PODERES FÁCTICOS"

El cesante primer ministro de Perú, Guido Bellido, aseguró este miércoles desconocer los motivos de su salida del Gobierno del presidente Pedro Castillo, y lo achacó a "poderes y fuerzas fácticas" contrarias al Ejecutivo.

Bellido consideró en conferencia de prensa que, durante los 70 días que ostentó la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), ejerció el cargo "con decoro conforme a las promesas de campaña" hechas por el partido marxista Perú Libre, que promueve una Asamblea Constituyente.

Preguntado por los errores que considera que cometió como primer ministro, Bellido afirmó que a Perú Libre le jugó en contra "el ímpetu de ser coherentes con lo planteado en campaña".

"Probablemente le hemos puesto mucha pasión, y tal vez alguna metáfora los medios de comunicación no han podido comprenderla en toda su dimensión", manifestó Bellido.

El ya exjefe del gabinete de Castillo negó que dentro del Ejecutivo haya existido divisiones entre los ministros más allegados a Perú Libre y los de otros partidos de izquierda más moderada que apoyaron al presidente en la segunda vuelta de la campaña electoral.

"En el gabinete siempre ha habido un respeto y un diálogo franco y sincero. Quien habla no ha tenido ningún inconveniente con nadie", sostuvo.

EL PARTIDO POR ENCIMA DE TODO

Sobre su cercanía con Vladimir Cerrón , el líder de Perú Libre, Bellido aseguró que su lealtad es con "el partido y su ideario, y el partido está mucho más allá de las personas".

"Nuestro presidente Pedro Castillo es el presidente de todos. Vladimir Cerrón y todos los militantes tenemos que darle soporte en este proceso, sobre la base del ideario de Perú Libre", apostilló.

El ex primer ministro también aconsejó a "quien asuma ahora la PCM ponerse en sintonía con la población, que ha decidido elegir este Gobierno, no con los del otro lado, no con los poderes fácticos, no con quienes tienen en su poder hoy diferentes espacios".

"Estos poderes fácticos, financieros, empresariales y económicos tienen capturados los órganos de justicia y, amparados en el eufemismo de la autonomía de poderes, no se someten a las elecciones. Quieren gobernar nuestro país como una organización que criminaliza a todo opositor político", añadió.

En ese sentido, demandó a su sucesor o sucesora continuar con la renegociación de los contratos del yacimiento de gas de Camisea, una bandera que Bellido enarboló casi a título personal desde la pasada semana y cuya primera reunión estaba prevista inicialmente para este miércoles.

POLÉMICA FIGURA

La designación de Bellido como primer ministro causó mucha polémica y crispación por tratarse de uno de los hombres de confianza de Cerrón dentro de Perú Libre y representante de la izquierda del ala más ortodoxa de este partido de izquierda socialista.

Castillo lo escogió para liderar su gabinete pese a estar investigado por presunta apología al terrorismo al difundir mensajes en redes sociales que ensalzaban la figura de Edith Lagos, una de las primeras caras más conocidas del terrorismo practicado por la guerrilla maoísta Sendero Luminoso.

A ello se suma que este mismo miércoles le fue impuesto una orden de alejamiento contra la congresista opositora Patricia Chirinos, quien lo denunció por presunta violencia psicológica al supuestamente haberle dicho "ahora solo falta que te violen" en un intercambio dialéctico en el Congreso.