Oración patriótica en el National Mall

Por AP

Mayo 18, 2026 03:00 a.m.
A
Oración patriótica en el National Mall

Washington.- Miles de personas acudieron el domingo al National Mall en Washington para una jornada de oración, anunciada como una "reconsagración de nuestro país como una nación bajo Dios".

Con el Monumento a Washington como telón de fondo, la música de alabanza retumbaba desde un escenario que dejaba claro el enfoque cristiano del evento. Ventanas arqueadas de vitrales, colocadas debajo de grandes columnas que parecían las de un edificio federal, mostraban a los fundadores de la nación junto a una cruz blanca.

La mayoría de los oradores celebran los vínculos del cristianismo con la historia de EU, una mezcla de ideas que los críticos señalan, antes de la reunión de oración, como un respaldo al nacionalismo cristiano.

Desde el escenario, el reverendo Robert Jeffress adoptó el término, que a menudo se considera peyorativo. "Si ser un nacionalista cristiano significa amar a Jesucristo y amar a Estados Unidos, cuenten conmigo", dijo el destacado pastor bautista del sur.

La alineación cristiana conservadora incluyó invitados que a menudo sostienen que EU fue fundado como una nación cristiana, narrativa que muchos historiadores cuestionan.

    Nuevo fiscal general de Guatemala asume el cargo y anuncia una serie de cambios
    La Fiscalía Especial contra la Impunidad será liquidada y se revisarán más de 100 casos de exiliados y sancionados.

    Team Ratas impulsa adopción de roedores en Buenos Aires
    El evento Ratapalooza reunió a decenas de personas interesadas en adoptar ratas y ratones de laboratorio.

    Cuatro aviadores se eyectan tras choque de aviones en Idaho
    La Marina lidera la investigación mientras los pilotos brindan testimonios clave sobre el choque.

    Seguidores de Evo Morales bloquean aeropuerto Chimoré en Cochabamba
    Al menos 15 bloqueos activos en La Paz complican paso de suministros y combustible.