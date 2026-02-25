Orbán ordena reforzar seguridad energética tras acusar a Ucrania

BUDAPEST, Hungría (AP) — El primer ministro húngaro, Viktor Orbán, ordenó el miércoles reforzar la seguridad en instalaciones críticas de infraestructura tras afirmar que Ucrania intenta perturbar el sistema energético de Hungría.

Hungría acusa a Ucrania de bloqueo petrolero

Budapest acusa a Kiev de retener deliberadamente la entrega de petróleo ruso que pasa por el oleoducto Druzhba, que atraviesa territorio ucraniano. Funcionarios ucranianos niegan las acusaciones y aseguran que el oleoducto, que abastece refinerías en Hungría y Eslovaquia, fue alcanzado por un ataque con drones rusos.

"Un bloqueo petrolero"

En un video publicado en redes sociales, Orbán —el aliado más cercano del Kremlin en la Unión Europea— sostuvo que el gobierno ucraniano estaba utilizando "un bloqueo petrolero" para ejercer presión sobre Hungría y que los servicios de seguridad nacional húngaros mostraban que Ucrania estaba "preparando nuevas acciones para interrumpir el funcionamiento del sistema energético de Hungría". No aportó detalles ni pruebas de sus afirmaciones.

Medidas oficiales y contexto energético

"Desplegaremos soldados y el equipo necesario para repeler ataques cerca de instalaciones energéticas clave", manifestó Orbán. "La policía patrullará con fuerzas reforzadas alrededor de centrales eléctricas designadas, estaciones de distribución y centros de control".

Casi todos los países de Europa han reducido de forma significativa o han cesado por completo las importaciones de energía rusa desde el inicio de la guerra hace cuatro años. Sin embargo, Hungría y Eslovaquia, ambos miembros de la UE y de la OTAN, han mantenido e incluso incrementado los suministros de petróleo y gas rusos, y recibieron una exención temporal de una política de la UE que prohíbe las importaciones de petróleo ruso.

Hungría amenazó el domingo con bloquear un importante préstamo de la Unión Europea para Kiev por 90.000 millones de euros (106.000 millones de dólares), y vetó el lunes una nueva ronda de sanciones de la UE contra Rusia. Orbán ha prometido bloquear cualquier otra medida del bloque para ayudar a Ucrania hasta que se reanuden los envíos de petróleo.

El Druzhba está fuera de servicio desde el 27 de enero. Las reparaciones son peligrosas y el oleoducto solo puede operar de manera fiable si Rusia deja de atacar la infraestructura energética, según funcionarios ucranianos.

Orbán también ordenó el miércoles prohibir las operaciones de drones en el condado Szabolcs-Szatmár-Bereg, que limita con Ucrania.

Una elección crucial

Orbán acusa a Ucrania de "chantaje" para obligarlo a abandonar sus posturas antiucranianas, y de buscar elevar los precios de la energía para Hungría a pocas semanas de una elección decisiva.

Orbán, que volvió al poder en 2010, enfrenta el desafío más fuerte a su autoridad en unas elecciones previstas para el 12 de abril. El líder de la UE con más tiempo en el cargo y su partido derechista Fidesz van rezagados en la mayoría de las encuestas independientes frente a un aspirante de centro-derecha emergente, Péter Magyar.

Orbán ha lanzado una agresiva campaña mediática antiucraniana que presenta al país como una amenaza existencial para Hungría.

Su partido ha impulsado el mensaje de que, si pierde las elecciones, el partido Tisza arrastrará al país a la guerra en Ucrania, llevando a Hungría a la bancarrota y haciendo que sus jóvenes mueran en el frente.