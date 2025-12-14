Ordenan a J&J el pago de 40 millones

Los Ángeles, Cal.- Un jurado de Los Ángeles adjudicó 40 millones de dólares a dos mujeres que alegaron que el talco fabricado por Johnson & Johnson les provocó cáncer de ovario.

La compañía de productos para el cuidado personal indicó que apelará el veredicto sobre responsabilidad y daños compensatorios.

El fallo es el suceso más reciente de una prolongada batalla jurídica en torno a los alegatos de que el talco en polvo para bebés de Johnson y el polvo corporal Shower to Shower estaban relacionados con el cáncer de ovario y el mesotelioma, un cáncer que afecta los pulmones y otros órganos. Johnson & Johnson dejó de vender a nivel mundial polvo hecho con talco en 2023.

En octubre, otro jurado de California le ordenó a J&J pagar 966 millones de dólares a la familia de una mujer que murió de mesotelioma, alegando que desarrolló el cáncer porque el polvo para bebés que usaba estaba contaminado con asbesto, un material carcinógeno.

En el caso más reciente, el jurado adjudicó 18 millones de dólares a Monica Kent y 22 millones de dólares a Deborah Schultz y su esposo. "Lo único que hicieron fue ser leales a Johnson & Johnson como clientes por sólo 50 años", manifestó su abogado, Daniel Robinson, del bufete Robinson Calcagnie en Newport Beach, California. "Esa lealtad era unilateral", recalcó.