Ordenan captura de militares salvadoreños

SAN SALVADOR.- Un juzgado salvadoreño ordenó la inmediata detención provisional de altos mandos de las fuerzas armadas en retiro a los que se les atribuye haber participado en el asesinato de cuatro periodistas holandeses en el año de 1982 mientras cubrían la guerra civil de la nación centroamericana.

El general José Guillermo García, ex ministro de Defensa, y el coronel Francisco Antonio Morán, exdirector de la extinta Policía de Hacienda, están entre los militares cuya captura ha sido ordenada, informó a The Associated Press la Fundación Comunicándonos, que representa en el país a las familias de las víctimas.

Ni la Policía Nacional Civil, encargada de cumplir la orden del juzgado, ni el Ministerio Público han confirmado las órdenes de captura ni si alguna se ha concretado ya. La AP intentó contactar a ambos organismos, pero no habían respondido por el momento.

En marzo familiares y representantes del gobierno de Holanda y de la Unión Europea exigieron al El Salvador que lleve ante la justicia a los responsables del asesinato de los periodistas holandeses Koos Jacobus Andries Koster, Jan Cornelius Kuiper Joop, Hans Lodewijk ter Laag y Hohannses Jan Willemsen, el cual fue documentado por la Comisión de la Verdad de las Naciones Unidas. Dicha comisión compiló los crímenes cometidos en El Salvador durante los 12 años de guerra civil, que concluyó en enero de 1992.