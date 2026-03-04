Ordenan el despliegue de portaaviones francés

PARÍS.- El presidente de Francia, Emmanuel Macron, ordenó el martes que el portaaviones francés de propulsión nuclear, el Charles de Gaulle, se traslade del mar Báltico al Mediterráneo para ayudar a proteger activos de países aliados durante la actual guerra en el Oriente Medio.

Macron indicó que el Charles de Gaulle estará escoltado por su escuadrón aéreo y por las fragatas que lo acompañarán.

En un discurso pregrabado emitido en la televisión francesa, Emmanuel Macron añadió que en las últimas horas se han desplegado en Oriente Medio cazas Rafale, sistemas de defensa antiaérea y sistemas de radar aerotransportado.

"Mantendremos este esfuerzo tanto como sea necesario", afirmó Macron.

Mencionó el ataque del pasado lunes contra una base de la fuerza aérea británica en Chipre, y agregó que Chipre es un miembro de la Unión Europea con el que Francia ha firmado recientemente una asociación estratégica.

"Esto requiere nuestro apoyo. Por eso decidió enviar también allí recursos adicionales de defensa antiaérea, junto con una fragata francesa, la Languedoc, que llegará frente a la costa de Chipre más tarde esta noche", expresó Macron.