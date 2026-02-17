Organización Trump registra marca para uso en aeropuertos

NUEVA YORK (AP) — La empresa familiar de Trump ha presentado una solicitud para registrar como marca el uso del nombre del presidente en aeropuertos, pero asegura que no planea cobrar una tarifa —al menos en el caso de un cambio de nombre propuesto para uno cerca de su casa en Florida.

Organización Trump solicita marca para aeropuertos

Las solicitudes presentadas por la Organización Trump ante la oficina federal de marcas buscan derechos exclusivos para usar el nombre del presidente en aeropuertos y en decenas de artefactos relacionados que se encuentran allí, desde autobuses hasta paraguas y bolsas de viaje, además de trajes de vuelo. Las gestiones se producen en medio del debate en Florida sobre un proyecto de ley estatal para nombrar el aeropuerto de Palm Beach en honor a Trump y de una disputa sobre la financiación de un túnel entre Nueva York y Nueva Jersey, que está enredada con propuestas para que tanto ese túnel como el Aeropuerto Internacional Dulles, en Virginia, lleven su nombre.

Detalles sobre la solicitud y declaraciones de la empresa

La Organización Trump indicó que las solicitudes se activaron por el proyecto en Florida y que no busca ninguna ganancia, sino únicamente protección contra "malos actores", dado que el nombre Trump es la "marca más infringida del mundo".

"Para ser claros, el presidente y su familia no recibirán ninguna regalía, tarifa de licencia ni compensación financiera de ningún tipo por el cambio de nombre propuesto del aeropuerto", manifestó la empresa en un comunicado, al referirse a lo que ahora se llama Aeropuerto Internacional de Palm Beach, cerca del club Mar-a-Lago de Trump.

La empresa no respondió cuando se le preguntó si cobraría regalías por el uso del nombre en otros aeropuertos en el futuro, o en la mercancía incluida en las solicitudes.

Josh Gerben, un abogado especializado en marcas que descubrió las solicitudes durante el fin de semana, señaló que las solicitudes eran las primeras de su tipo que había visto.

"Si bien a presidentes y funcionarios públicos se les han dedicado lugares emblemáticos con su nombre, una empresa privada de un presidente en funciones nunca, en la historia de Estados Unidos, ha solicitado por adelantado derechos de marca antes de que se haga ese nombramiento", escribió Gerben en su blog.

"Debo ser muy claro: estas son solicitudes de marca completamente sin precedentes".

Las solicitudes presentadas por una unidad de la empresa familiar llamada DTTM Operations ante la Oficina de Patentes y Marcas son para el uso de tres nombres: President Donald J. Trump International Airport, Donald J. Trump International Airport y DJT.

La familia ha emprendido una ofensiva en el último año para ponerle el nombre Trump a distintas entidades como torres, complejos de golf y desarrollos residenciales en Dubái, India, Arabia Saudí y Vietnam. La empresa también ha estado vendiendo guitarras eléctricas, biblias y zapatillas deportivas con la marca Trump, iniciativas que también están bajo la unidad DTTM.

En respuesta a las críticas de que él y su familia se están beneficiando de la presidencia, Trump ha afirmado que su negocio está en un fideicomiso administrado por sus hijos y que él no participa en el día a día de la empresa.