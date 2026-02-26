Otra tormenta llega al noreste de EU

Nueva York.- Una nieve ligera se desplazó por partes del noreste de Estados Unidos el miércoles mientras las personas que se dirigían al trabajo ya la escuela intentaban abrirse paso tras una tormenta masiva que dejó montones de nieve en calles y aceras desde Maryland hasta Maine.

Se esperaban de 2,5 a 7,6 centímetros de nieve (1 a 3 pulgadas) —mucho menos la tormenta pasada—, pero cualquier nieve que se derrita probablemente se congelará durante la noche, lo que resultará en placas de hielo negro dispersas que podrían provocar algunas carreteras resbaladizas, dijo el Servicio Meteorológico Nacional.

La gigantesca ventisca de esta semana dejó a las ciudades apuradas para retirar enormes acumulaciones que no mostraban señales de derretirse pronto.

Para la noche del martes, la ciudad de Nueva York había esparcido 65 millones de kilogramos de sal, según el alcalde Zohran Mamdani, y había inscrito al menos a 3.500 personas como paleadores de emergencia. Los turnos, pagados a 30 dólares por hora, consisten en retirar nieve de calles y paradas de autobús.

La tormenta del lunes cubrió la región de nieve, canceló vuelos, interrumpió el transporte, derribó líneas eléctricas y provocó al menos una muerte. En Rhode Island cayó casi 1 metro (más de 3 pies), superando los totales de nieve de la histórica ventisca de 1978 que azotó el noreste, informó el Servicio Meteorológico Nacional.