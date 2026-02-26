logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡TALENTO ARTÍSTICO!

Fotogalería

¡TALENTO ARTÍSTICO!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Mundo

Otra tormenta llega al noreste de EU

Por AP

Febrero 26, 2026 03:00 a.m.
A
Otra tormenta llega al noreste de EU

Nueva York.- Una nieve ligera se desplazó por partes del noreste de Estados Unidos el miércoles mientras las personas que se dirigían al trabajo ya la escuela intentaban abrirse paso tras una tormenta masiva que dejó montones de nieve en calles y aceras desde Maryland hasta Maine.

Se esperaban de 2,5 a 7,6 centímetros de nieve (1 a 3 pulgadas) —mucho menos la tormenta pasada—, pero cualquier nieve que se derrita probablemente se congelará durante la noche, lo que resultará en placas de hielo negro dispersas que podrían provocar algunas carreteras resbaladizas, dijo el Servicio Meteorológico Nacional.

La gigantesca ventisca de esta semana dejó a las ciudades apuradas para retirar enormes acumulaciones que no mostraban señales de derretirse pronto.

Para la noche del martes, la ciudad de Nueva York había esparcido 65 millones de kilogramos de sal, según el alcalde Zohran Mamdani, y había inscrito al menos a 3.500 personas como paleadores de emergencia. Los turnos, pagados a 30 dólares por hora, consisten en retirar nieve de calles y paradas de autobús.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


La tormenta del lunes cubrió la región de nieve, canceló vuelos, interrumpió el transporte, derribó líneas eléctricas y provocó al menos una muerte. En Rhode Island cayó casi 1 metro (más de 3 pies), superando los totales de nieve de la histórica ventisca de 1978 que azotó el noreste, informó el Servicio Meteorológico Nacional.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Harvey Weinstein cambia defensa para nuevo juicio en Nueva York
Harvey Weinstein cambia defensa para nuevo juicio en Nueva York

Harvey Weinstein cambia defensa para nuevo juicio en Nueva York

SLP

EFE

La audiencia para ultimar detalles del nuevo juicio por agresión sexual fue pospuesta.

Siete elefantes marinos con virus de gripe aviar en California
Siete elefantes marinos con virus de gripe aviar en California

Siete elefantes marinos con virus de gripe aviar en California

SLP

AP

Siete crías de elefante marino dieron positivo a gripe aviar en Parque Año Nuevo, lo que llevó a cancelar recorridos turísticos.

Delcy Rodríguez se reúne con OPS para fortalecer salud en Venezuela
Delcy Rodríguez se reúne con OPS para fortalecer salud en Venezuela

Delcy Rodríguez se reúne con OPS para fortalecer salud en Venezuela

SLP

EFE

Venezuela ha recibido donaciones de vacunas, pero el Programa Ampliado de Inmunización enfrenta retrasos en cobertura.

Christophe Leribault asume dirección del Louvre tras renuncia de des Cars
Christophe Leribault asume dirección del Louvre tras renuncia de des Cars

Christophe Leribault asume dirección del Louvre tras renuncia de des Cars

SLP

AP

Renuncia de des Cars responde a críticas tras robo de joyas y problemas internos.