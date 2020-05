Otro nicaragüense muere de forma súbita en la calle, segundo en dos días

Un nicaragüense de 68 años falleció este miércoles de forma súbita mientras manejaba una motocicleta en el departamento sureño de Rivas, el segundo caso inusual que ocurre en los últimos dos días en medio de la pandemia del coronavirus.



El fallecido fue identificado como Irineo Delgadillo Méndez y, de acuerdo con la versión ofrecida por testigos a medios locales, el hombre primero bajó la velocidad de la motocicleta que conducía, y luego se tocó al lado del tórax, de allí se desvaneció, cayó y murió inmediatamente sobre la carretera.



Oficiales de la Policía Nacional y una unidad médica del centro de salud del municipio de San Jorge, en Rivas, se hicieron presentes al lugar y hasta ahora no han brindado información sobre las causas de la muerte, que ha alarmado a los nicaragüenses.



El martes, un anciano de 85 años falleció en una sucursal bancaria mientras hacía fila para recibir su pensión en ese mismo departamento.





INUSUALES MUERTES SÚBITAS



En Nicaragua, el país de América que, según los expertos, ha tomado menos acciones para evitar la propagación del COVID-19, se ha informado de decenas de casos de desvanecimiento súbito en las calles en medio de la pandemia, algo inusual en este país centroamericano.



Las autoridades nicaragüenses no han brindado información acerca de decenas de personas que han caído de forma súbita en las calles, algunas de las cuales han perdido la vida y otras fueron trasladadas a centros médicos, sin que se sepa su estado de salud.



El Comité Científico Multidisciplinario, compuesto por médicos y otros especialistas, han advertido que los desvanecimientos súbitos, incluso si es por fallas cardíacas, podrían estar relacionados con el coronavirus.



Pese a la pandemia, el Gobierno de Nicaragua sigue promoviendo actividades deportivas, tradicionales, turísticas, y de recreación y entretenimiento Nicaragua reconoce 16 casos confirmados con el COVID-19, con 5 fallecidos, para una tasa de letalidad de 31,25 %, la más alta de América, según las cifras oficiales.





ORTEGA EN CONTRA DEL 'QUÉDATE EN CASA'



El Gobierno que preside el sandinista Daniel Ortega no ha precisado el número de pruebas que ha realizado y se ha limitado a informar del número de casos confirmados, las muertes y recalcando que todos los casos han sido importados, es decir que no se han registrado casos de transmisión local comunitaria.



Según el Observatorio Ciudadano COVID-19 de Nicaragua, que localiza de forma independiente casos no reconocidos por las autoridades, la cantidad de personas contagiadas ha aumentado de 431 a 632 desde el viernes pasado, es decir 201 casos durante los últimos 6 días.



El Ejecutivo nicaragüense ha sido criticado por diversos sectores por promover eventos masivos y aglomeraciones, a contracorriente de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS).



El jueves pasado, Ortega se declaró en contra de la campaña 'Quédate en casa' porque, a su juicio, destruiría la economía del país, que se ha contraído en los dos últimos años y que es mayoritariamente informal.



El líder sandinista también calificó de "medidas extremas" y "radicales" el confinamiento y la suspensión de vuelos internacionales, y anunció que su Gobierno mantendrá "las actividades normales", guardando las recomendaciones de las autoridades de Salud.