Paciente con hantavirus, en estado crítico

PARÍS.- Una francesa que resultó infectada en el brote de hantavirus en un crucero se encuentra gravemente y recibe tratamiento enferma con un pulmón artificial, informó el martes un médico del hospital de París que la atiende. El brote ha alcanzado ahora un total de 11 casos reportados, de los cuales 9 han sido confirmados.

Tres pasajeros del crucero han muerto, incluida una pareja holandesa que, según creen las autoridades sanitarias, fueron los primeros en estar expuestos al virus durante una visita a Sudamérica.

La pasajera francesa hospitalizada en París contrajo una forma grave de la enfermedad, que le ha causado problemas pulmonares y cardíacos que ponen en riesgo su vida, dijo el doctor Xavier Lescure, especialista en enfermedades infecciosas del Hospital Bichat.

Señaló que la mujer está conectada a un dispositivo de soporte vital que bombea sangre a través de un pulmón artificial, proporcionándole oxígeno y devolviéndola al cuerpo. La esperanza es que el dispositivo alivie suficiente presión sobre los pulmones y el corazón para que tengan algo de tiempo para recuperarse. Lescure lo calificó como "la etapa final de la atención de apoyo".

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Una vez completada la evacuación de todos los pasajeros y de muchos miembros de la tripulación, el MV Hondius navega ahora de regreso a Holanda, donde será limpiado y desinfectado.

El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS) dijo que sólo se han reportado casos confirmados y sospechosos entre los pasajeros o la tripulación del crucero.

"Por el momento, no hay indicios de que estemos viendo el inicio de un brote mayor", dijo Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la OMS. "Pero, por supuesto, la situación podría cambiar y, dado el largo período de incubación del virus, es posible que veamos más casos en las próximas semanas".

La infección confirmada más reciente es en un pasajero español que dio positivo a hantavirus después de ser evacuado del barco, anunció el martes el Ministerio de Sanidad de España. El pasajero está en cuarentena en un hospital militar de Madrid.

Las autoridades sanitarias dicen que es el primer brote de hantavirus en un crucero. Aunque no existe cura ni vacuna para el hantavirus, la OMS asegura que la detección y el tratamiento tempranos mejoran las tasas de supervivencia.

Argentina enviará

expertos para investigar el origen del brote

El Ministerio de Salud de Argentina dijo el martes que en los próximos días se enviará un equipo de expertos científicos para investigar el origen del brote.

Una pareja holandesa, identificada por la OMS como los primeros pasajeros del crucero infectados con hantavirus, pasó varios meses en Argentina y en países vecinos de Sudamérica antes de embarcar en el crucero.