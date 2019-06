Pacto de EEUU y México conducirá a más muertes de migrantes, dicen activistas

Estados Unidos y México alcanzaron un acuerdo con el que Washington devolverá a su vecino a todos los inmigrantes solicitantes de asilo que crucen la frontera común de forma irregular, a cambio de suspender la amenaza de aranceles a los productos mexicanos que tenían que entrar en vigor hoy.



"Este pacto conducirá a más muertes: morirán más personas en las ciudades fronterizas y llevará a otras a manos de traficantes y coyotes", dijo la directora de derechos de los migrantes de la Comisión de Mujeres Refugiadas, Michelle Brané.



"No solo en nuestra frontera común, sino también en el linde entre México y Guatemala", agregó en una conferencia telefónica con periodistas.



Brané y otros activistas, como Kerri Talbot, del grupo Centro de Inmigración (IH, en sus siglas en inglés) y el director ejecutivo de America's Voice, Frank Sharry, señalaron que México "no es un tercer país seguro" para los miles de migrantes que tratan de arribar a Estados Unidos.



"México no es un tercer país seguro en muchas zonas; no es un lugar seguro para que las familias esperen hasta que sus audiencias ocurran. Hay reportes habituales de niños y mujeres migrantes secuestrados y violados en esos lugares", relató Talbot.



Por su parte, Sharry criticó que el Gobierno de Trump "ha creado una crisis humanitaria en la frontera en lugar de resolver y abordar los problemas" del límite sur del país.



"Este acuerdo con México solo creará más caos y problemas", sostuvo el activista.



El acuerdo, detallado en una declaración conjunta de los dos Gobiernos, contempla que Estados Unidos envíe de regreso a México a todos los solicitantes de asilo, un colectivo que conforma el grueso de la actual oleada migratoria.



Asimismo, México anunció que su Gobierno enviará 6 mil agentes de su Guardia Nacional al sur de su territorio y la frontera con Guatemala.



Este es, de hecho, el segundo pilar del acuerdo alcanzado el pasado viernes, con el que México se comprometió a adoptar "medidas sin precedentes para (...) frenar la inmigración irregular", así como "medidas contundentes para desmantelar las organizaciones de tráfico de personas y sus redes ilícitas de finanzas y de transporte".



Para que ese plan funcione, México quiere que Estados Unidos invierta 4 mil 800 millones de dólares