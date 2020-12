Países en los que no se celebra la Navidad

El mes de diciembre es uno de los más esperados por millones de personas a nivel mundial, pues con él llega una de las celebraciones más importantes: la Navidad.

Aunque hay algunos "grinch" por ahí que odian todo lo relacionado con estas fechas, en realidad es muy emocionante ver cómo todo se va llenando de luces, de adornos y árboles llenos de esferas.

En el caso de los mexicanos, la Navidad se convierte en la época perfecta para reflexionar y disfrutar de la familia. Desde el 16 de diciembre, con las posadas, se comienza a preparar el terreno para Nochebuena, donde se efectúa una tradicional cena familiar. Y un día después, el 25 de diciembre, es Navidad.

Este año será un poco distinto, debido a la pandemia por coronavirus, pues lo más recomendable es no realizar reuniones, a fin de evitar nuevos contagios de Covid-19. Aunque esta situación es atípica para nosotros, hay países en los que no se celebra esta fecha.

En algunas naciones alrededor del mundo, no se tiene la tradición de celebrar la Navidad, incluso, en muchas de ellas está prohibida.

1. Arabia Saudita

La mayoría de sus habitantes son musulmanes, así que practican la religión del Islam. Debido a esto, no celebran la Navidad. Aquellos que se atreven a hacerlo son considerados transgresores y pueden ser detenidos por las autoridades. La minoría cristiana que vive ahí, celebra en privado y no puede hacer demostraciones en público.

2. Argelia e Irán

En estas naciones también hay mayoría musulmana, y aunque no se prohíbe la celebración de la Navidad de manera tajante, al festejo no se le da mucha importancia.

3. Tayikistán y Brunéi

Estas naciones permiten que su población cristiana haga fiestas decembrinas, pero solo de manera privada. Incluso en Tayikistán están prohibidos los árboles de Navidad, la entrega de regalos y los disfraces de Santa Claus.

4. Corea del Norte

Fue en noviembre de 2016, cuando Kim Jong-un decidió prohibir las reuniones relacionadas con el alcohol, canto o entretenimiento, que agrupara a personas. Aunque la prohibición no fue directa contra la Navidad, esta festividad cristiana estaba incluida en dichas categorías. El 25 de diciembre, únicamente se permite a la población celebrar el cumpleaños de la abuela del líder norcoreano.

5. Somalia

El gobierno de este país prohibió las fiestas de Navidad bajo el argumento de que son contrarias a la "moral musulmana" y que no tienen nada que ver con el Islam.

6. China

En este país, la Navidad no es considerada como una fiesta oficial, pero cada vez es más aceptada por la población.

7. Israel

Aquí no se celebra propiamente la Navidad, pese a que es considerada una de las cunas del cristianismo. Su religiosidad gira en torno al judaísmo.

8. Tailandia

Se trata de un país laico, pero su religión está influenciada por el budismo. Tailandia es un destino turístico que suele ser visitado en las fechas navideñas, por lo que algunos hoteles y restaurantes hacen una excepción y ofrecen una cena navideña a sus huéspedes.