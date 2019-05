Países que interfieren con derecho de venezolanos a restaurar su democracia deben irse: Pompeo

Nueva York, 5 May (Notimex).- El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, afirmó que el presidente venezolano Nicolás Maduro "no puede ser parte del futuro del país" y aseguró que espera que el pueblo venezolano pida que abandone el cargo.

"Hay una enorme pobreza, una enorme hambruna, niños enfermos que no pueden obtener medicamentos. (Maduro) no es una persona que pueda ser parte del futuro de Venezuela y si ese cambio se produce hoy o mañana o dentro de una semana, no se puede predecir", indicó al programa dominical matutino "This week" de la cadena estadunidense ABC.

Además, aseguró que "sin los cubanos, no habría ninguna posibilidad de que aún (Maduro) estuviera en el poder. Ellos están en el centro de esto".

"Los rusos también tienen que salir. Queremos que todos los países, Irán está allí hoy. También deben irse. Todos los países que interfieren con el derecho del pueblo venezolano a restaurar su propia democracia deben irse", puntualizó.

Estados Unidos encabeza al grupo de países que desconoce a Maduro y reconoce al presidente de la Legislativa Asamblea Nacional y autoproclamado presidente electo, Juan Guaidó.

Guaidó admitió la víspera errores en su intento por provocar un golpe de estado a través de un levantantamiento militar, pues el apoyo castrense no era tan numeroso como la oposición creía.

Sobre la prueba de misiles realizada por Corea del Norte, aseveró que "todavía creemos que hay una oportunidad para obtener un resultado negociado en el que obtengamos una desnuclearización completamente verificada (...) esperamos que este acto no se interponga en el camino".

Corea del Norte disparó este fin de semana varios proyectiles de corto alcance hacia el mar del Este, desde la ciudad costera oriental de Wonsan, durante un período de 20 minutos, según informó el Estado Mayor Conjunto (JCS) de Corea del Sur.