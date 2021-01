Países sin casos de Covid-19 registrados hasta el momento

Parece difícil que en este punto, cuando nos acercamos al año de que la pandemia de Covid-19 inició, existan lugares a donde el virus todavía no ha llegado. Y, sin embargo, es cierto. Esta es una lista de naciones y territorios que, al 11 de enero de 2021, no han reportado casos.

Islas Cook

Aunque no se ha registrado ningún caso, el temor por el virus permanece latente en esta nación del Pacífico sur, de acuerdo con el diario "The Guardian". La población es de 17 mil 500 y hay solo 22 doctores.

La pandemia se ha vivido de manera muy distinta a las otras regiones del mundo, pues las medidas de distanciamiento social y el cierre de escuelas duraron solo algunas semanas. Esto no significa que no sufran sus efectos, pues el turismo representa dos tercios de su Producto Interno Bruto. Las fronteras están totalmente cerradas para los viajeros internacionales; solo pueden llegar mediante excepciones reconocidas por el gobierno, después de haber presentado una prueba negativa de Covid-19 y tras una cuarentena en Nueva Zelanda.

Actualmente, el gobierno local está trabajando para que sus ciudadanos puedan viajar a Nueva Zelanda sin hacer cuarentena, puesto que no hay Covid-19 en su país.

Kiribati

Es un archipiélago con 33 islas y atolones (de las cuales 21 están habitadas), ubicado en el Pacífico central; se llega desde Fiji o Hawái. La población de este país es de aproximadamente 117 mil 606 personas, según el Banco Mundial.

Sus fronteras continúan cerradas, al menos, hasta febrero de 2021.

Niue

Es un diminuto país del Pacífico sur, con menos de mil 500 habitantes; se llega desde Nueva Zelanda. Al menos hasta el 2 de abril, los viajes están extremadamente restringidos: en lugar de dos vuelos semanales hay uno (que lleva pasajeros y artículos esenciales), solo pueden llegar residentes y, aun así, deben hacer cuarentena.

Nauru

Es una isla pequeñita localizada al noreste de Australia y rodeada por completo por un arrecife. Su población es de apenas 10 mil personas, aproximadamente. También es uno de los países menos visitados del mundo: para 2018 llegaban apenas 200 turistas al año, según "The Telegraph".

Tuvalu

Es una nación compuesta por seis atolones y tres islas, en las cuales viven 11 mil personas, aproximadamente. Se encuentra en el Pacífico central, a mil kilómetros de Fiji. Actualmente sus fronteras están cerradas al turismo internacional.

Palaos

Se espera que a mediados de este año Palaos se convierta en uno de los primeros países en vacunar a toda su población; mediante una asociación libre con Estados Unidos ha llegado la vacuna de Moderna. Al igual que otros países sin casos de Covid-19, mantiene sus fronteras prácticamente cerradas al turismo internacional; de hecho, comenzó a implementar restricciones desde febrero de 2020.

Palaos es un archipiélago con más de 500 islas, y una población aproximada de 18 mil personas.